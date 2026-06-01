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Ein Schwarzdelfin springt mehrere Meter hoch.

Dokumentation

Wildes Neuseeland (1/3) - Inseln am Ende der Welt

Berge, Gletscher und die weiten Ebenen Neuseelands erinnern vielerorts an Nordamerika oder Europa. Doch die Tier- und Pflanzenwelt der Inseln sind erstaunlich anders und extrem skurril. Pinguine brüten im Wald, Urzeitechsen begeben sich im Unterholz auf die Jagd nach ihrem eigenen Nachwuchs, und Kiwis geben sich im Dunkel der Nacht ein Stelldichein.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
17.06.2026
14:05 - 14:50 Uhr
Ton
AD

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Ein Seelöwenbaby auf Neuseeland.

Wildes Neuseeland

Isolation, die Kräfte des Wassers und der Einfluss des Menschen haben Neuseeland geprägt.

Abgeschieden, zwischen drei Ozeanen gelegen, entwickelten sich dort in über 80 Millionen Jahren Tiere auf besondere Art und Weise. Räuberische Säuger gab es nicht. Ein Luxus, der dazu führte, dass einige Vogelarten ihre Fähigkeit zu fliegen ablegten. Der berühmte Wappenvogel Neuseelands, der Kiwi, ist nur einer von ihnen.

Die dreiteilige Reihe "Wildes Neuseeland" bedient sich aller technischen Raffinessen: Schwerelos gleitet die Kamera durch Südbuchen- und Baumfarnwälder, über gigantische Gletscher, weite Flusstäler und dampfende Geysire, um mithilfe von Kran, Dolly und Steadycam eindringliche, aber auch ungewöhnliche Perspektiven einzunehmen.

Zeitraffer zeigen die Lebendigkeit der grandiosen Landschaften über die Jahreszeiten, und extreme Zeitlupen lassen Tierverhalten, das in Bruchteilen von Sekunden abläuft, sichtbar werden: die Kämpfe der Seelöwen etwa oder die vor Lebensfreude überschäumende Sprungakrobatik Hunderter Schwarzdelfine. Unterwasserexkursionen in die Tiefen der Fjorde und atemberaubende Landschaftsaufnahmen aus der Luft ergänzen, gemeinsam mit einem stimmungsvollen Soundtrack, die große Erzählung von den Geheimnissen und Naturschätzen der Inseln am anderen Ende der Welt.

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