Dokumentation
Wildes Indien 3/3 - Berge
Von den hohen Gipfeln des Himalajas bis zu den Bergregenwäldern der Westghats ist das Leben in den indischen Bergen eine tägliche Herausforderung.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 10.06.2028
Doch diese Gebirgszüge sind auch die Wiege einer großartigen Tierwelt und die letzte Zuflucht für einige der widerstandsfähigsten Arten des Subkontinents. In den Bergen der Westghats suchen die Indischen Elefanten Schutz vor der sengenden Hitze des Sommers.
Doch in den letzten Jahrzehnten gehen immer mehr Korridore für die wandernden Tiere verloren. Der Wald muss Teeplantagen weichen. Der Schneeleopard, eins der seltensten und scheuesten Raubtiere Indiens, findet seinen letzten Zufluchtsort in den entlegenen Regionen des Himalajas. Er ist ein Bergspezialist, bestens an das Leben auf bis zu einigen Tausend Meter Höhe angepasst.
Auch der Westliche Kleine Panda liebt die Höhe. Er ist ein geschickter Kletterer und kann in den Wäldern seinen Appetit auf Bambus stillen. Der Kampf ums Überleben ist eröffnet: Wandernde Riesen, Meisterjäger und seltene Exoten behaupten sich in den unerbittlichen und grandiosen Gebirgsregionen Indiens.
Kaum ein anderes Land verfügt über eine so große und beeindruckende Vielfalt an Gebirgszügen wie Indien. In der majestätischen Arena aus schroffen Gipfeln und tiefen Schluchten, in der die Natur ihre gewaltige Kraft demonstriert, spielen sich täglich dramatische Szenen ab.