Wildes Griechenland (2/2) - Die geheimnisvollen Inseln

Eine Sägeschrecke hat ihre Abwehrhaltung eingenommen. Dabei hält sie ihre dornigen Vorderbeine in die Höhe. So wirkt sie größer und gefährlicher und ist kampfbereit.

Quelle: ORF/Wega Film/Benny Trapp.

Kreta ist Griechenlands größte Insel und ein beliebtes Urlaubsziel. Doch Kreta ist wild und voller Überraschungen. Die Kreta-Dattelpalme ist eine von nur zwei echten, wild wachsenden Palmenarten Europas. Sie ist salzwasserresistent. In hartem Kontrast dazu das Lefka-Ori-Gebirge. Keine andere Region der Insel ist so abgeschieden und unzugänglich wie diese Gebirgsregion, die auch "Weiße Berge" genannt wird, da auf den Gipfeln schon früh im Herbst Schnee liegt. Im Westteil des Gebirges liegt die Samaria-Schlucht; mit einer Länge von 17 Kilometern einer der längsten Canyons Europas. An ihren Hängen lebt die letzte Population der kretischen Wildziege - die Kri-Kri.



Auf der Insel Rhodos ist jeden Sommer ein besonderes Schauspiel zu bewundern: Wie auf Zuruf kommen Zehntausende von Schmetterlingen geflogen. Ihr Ziel: ein ganzjährig wasserführendes, schattiges Tal.



Die sogenannten Spanischen Flaggen lassen sich auf den Stämmen des Orientalischen Amberbaumes nieder und halten Sommerruhe. Sie zählen zu den Lebewesen, die eine für sie lebensfeindliche Jahreszeit im Energiesparmodus überstehen müssen - ähnlich den Braunbären, die in der kalten Jahreszeit ihren Winterschlaf halten.