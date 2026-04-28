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Dokumentation

Wildes Deutschland –Vom Harz bis zur Nordsee

Die heimischen Gewässer sind die vielleicht geheimnisvollsten Biotope in Deutschland. Die Filmautoren begeben sich auf eine außergewöhnliche Reise vom Harz bis an die Nordsee.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 03.05.2026
Ton
AD

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Landschaftsansicht.

Wildes Deutschland

Eine Reise, die spannende Einblicke in eine bis dahin oft verborgen gebliebene Welt gewährt.

Mit modernster Unterwasserkameratechnik sowie Kran- und Flugaufnahmen konnte ein Bild von Deutschland geschaffen werden, das den Zuschauern so bislang verborgen blieb. Dabei entstand eine aufregende Reise in Deutschlands unbekannte Tiefen vom Harz bis zur Nordsee.

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