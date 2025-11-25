Dokumentation
Wilder Rhein – der berühmte Unbekannte (2)
Der Rhein gehört weltweit zu den verkehrsreichsten Wasserstrassen. Sechs Millionen Menschen leben direkt an dieser Lebensader Europas. Aber nur die wenigsten kennen das Ursprungsgebiet des Rheins.
In Graubünden, wo die beiden Quellen des Vorder- und des Hinterrheins hoch oben in den Alpen liegen, ist der Rhein noch jung und wild.
Die zweite Folge startet am Oberalppass am Lai da Tuma. Der Tomasee, wie der kleine, unscheinbare Bergsee auf Deutsch heisst, gilt als eigentlicher Quellsee des Vorderrheins. Tatsächlich entspringt der Rhein hier oben aus Dutzenden kleinen Bächen, bevor er sich sammelt und als wilder, junger Fluss durch die bündnerische Surselva fliesst.
Früh am Morgen ist der Landwirt Marcus Berther aus Segnas mit seinen Schafen unterwegs. Für 500 Tiere ist heute ein besonderer Tag: Alpaufzug. Fünf Stunden rennen, springen und klettern die Schafe drauflos, bis sie endlich auf der Alp Cavreina ankommen.
Nur wenige Kilometer entfernt lebt Sandro Cavegn. Auch seine Existenz ist unmittelbar mit der Natur am Rhein verbunden. Während der Sommermonate bietet er für Einheimische und für Touristen Kurse im Goldwaschen an. Auch wenn es nur kleinste Mengen an wertvollen Materialien sind, die an einem Tag geschürft werden, so ist die Faszination und die Hoffnung auf den bedeutenden Fund bei Alt und Jung gross. Zwischen Ilanz, der ersten Stadt am Rhein und Reichenau, dem Zusammenfluss von Vorder- und Hinterrhein, befindet sich die Ruinaulta. So heisst die Rheinschlucht, welche seit 2008 zum Weltnaturerbe der UNESCO gehört. Durch imposante Felsformationen schlängelt sich der Vorderrhein und lädt zum Kajakfahren und Verweilen am Ufer ein. Für Francesca von Tscharner ist der Rheinzusammenfluss ein Kraftort. Obwohl sie direkt am Rhein aufgewachsen ist und heute noch dort wohnt, wagt sie sich zum ersten Mal in einem Kajak auf das wilde Wasser.
Traumhafte Landschaftsbilder und spektakuläre Aufnahmen wilder Tiere (Kamera Dominik Hiss) machen die Dokumentarserie «Wilder Rhein – der berühmte Unbekannte» von Nicole Ulrich und Marc Gieriet zu einem Fernseherlebnis.