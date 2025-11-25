Wilder Rhein – der berühmte Unbekannte (1)

Mirco Scherrer ist Forstwart und Ranger. Er lebt von und mit der Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt am Hinterrhein. Scherrer nimmt uns mit zu einem Naturschauspiel: Es ist Brunftzeit der Rothirsche. Ohrenbetäubend ist ihr Röhren, wenn sie sich paaren. Durch die faszinierende Schlucht der Via Mala geht die Reise nach Thusis, wo der Jäger Martin Simeon den Fellmarkt besucht. Geduldig versuchen er und seine Frau Alice, für ihre Fuchsfelle und für das aufwändig hergestellte Murmeltieröl Abnehmer zu finden.