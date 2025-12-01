Wilde Schweiz: Das Calancatal (2/4)

Richtig wohl auf den abschüssigen Hängen fühlt sich die „Capra grigia“, die für das Tal typische graue Bergziege. Um ein Haar wäre sie von der Bildfläche verschwunden. 1997 startete ProSpecieRara eine Rettungsaktion für die bedrohten Tiere. Heute gibt es im Calancatal wieder einige hundert der grauen Ziegen. Die von Züchterin Dorothea Rigonalli verbringen den Sommer auf der Alp Stabveder. Dort bleiben sie Tag und Nacht über im Freien. Ihre Milch wird zu einem besonders schmackhaften Käse verarbeitet. Der Raclette-Käse der Rigonallis wurde schon zwei Mal als bester Käse Graubündens ausgezeichnet.