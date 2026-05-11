Dokumentation
Wiens verborgene Palais - Prominente Adressen
Juwele Wiens wie das Palais Wertheim sind auf absehbare Zeit nicht öffentlich zugänglich. Karl Hohenlohe öffnet die Pforten dieser untrennbar mit der österreichischen Geschichte verbundenen Häuser.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 13.06.2026
- 11:35 - 12:15 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Das Palais Lieben-Auspitz ist heute das Zuhause des berühmten Café Landtmann, der Libanesichen Botschaft und des Kellertheaters. Und das Gartenpalais Schönborn beherbergt das Volkskundemuseum (Bild ganz oben).
Folge zwei der neuen Staffel von Wiens verborgene Palais erzählt die bewegte Geschichte dieser Häuser und lässt die heutigen Nutzerinnen und Nutzer zum Leben in diesen prachtvollen Räumlichkeiten zu Wort kommen.
Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer
Moderation: Karl Hohenlohe