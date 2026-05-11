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Steinlöwen halten das Wappen mit goldener Krone

Dokumentation

Wiens verborgene Palais - Prominente Adressen

Juwele Wiens wie das Palais Wertheim sind auf absehbare Zeit nicht öffentlich zugänglich. Karl Hohenlohe öffnet die Pforten dieser untrennbar mit der österreichischen Geschichte verbundenen Häuser.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
13.06.2026
11:35 - 12:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Sendetypical

Wiens verborgene Palais
Eine prachtvolle Häuserfront in der Dämmerung
Das Palais Wertheim wurde 1974 landesweit bekannt, als die erste McDonalds-Filiale Österreichs hier einzog.
Quelle: ORF/Clever Contents

Das Palais Lieben-Auspitz ist heute das Zuhause des berühmten Café Landtmann, der Libanesichen Botschaft und des Kellertheaters. Und das Gartenpalais Schönborn beherbergt das Volkskundemuseum (Bild ganz oben).

Folge zwei der neuen Staffel von Wiens verborgene Palais erzählt die bewegte Geschichte dieser Häuser und lässt die heutigen Nutzerinnen und Nutzer zum Leben in diesen prachtvollen Räumlichkeiten zu Wort kommen.

Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer
Moderation: Karl Hohenlohe

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