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Ansicht einer Hausfassade

Dokumentation

Wiens verborgene Palais - Hinter dem Stephansdom

Karl Hohenlohe setzt in dieser Erbe Österreich-Folge seine Erkundungstour durch die Wiener Palais fort, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.07.2026
15:10 - 15:55 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Sendetypical

Wiens verborgene Palais
Der Dom ragt in den tiefblauen Himmel im Meer von Häuserdächern.
Der "Steffl" zum Greifen nah: Karl Hohenlohe erkundet die verborgenen Palais hinter dem Stephansdom
Quelle: ORF/Clever Contents

Diesmal öffnen sich exklusiv für ihn die Tore des Palais Erdödy-Fürstenberg in der Himmelpfortgasse, das heute im Privatbesitz ist.

Außerdem besucht er zwei Palais in der Singerstraße - nämlich das Palais Neubauer-Breuner, das im Besitz der Familie Metternich-Sandor ist (Bild oben) und das Palais Rottal, das die Volksanwaltschaft und die Finanzprokuratur beheimatet.

Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer
Moderation: Karl Hohenlohe

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