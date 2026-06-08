Dokumentation
Wiens verborgene Palais - Hinter dem Stephansdom
Karl Hohenlohe setzt in dieser Erbe Österreich-Folge seine Erkundungstour durch die Wiener Palais fort, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 15.07.2026
- 15:10 - 15:55 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Diesmal öffnen sich exklusiv für ihn die Tore des Palais Erdödy-Fürstenberg in der Himmelpfortgasse, das heute im Privatbesitz ist.
Außerdem besucht er zwei Palais in der Singerstraße - nämlich das Palais Neubauer-Breuner, das im Besitz der Familie Metternich-Sandor ist (Bild oben) und das Palais Rottal, das die Volksanwaltschaft und die Finanzprokuratur beheimatet.
Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer
Moderation: Karl Hohenlohe