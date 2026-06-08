Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Wiens verborgene Palais
  4. Wiens verborgene Palais - Die Amtssitze
Eine Häuserfront in der Dämmerung

Dokumentation

Wiens verborgene Palais - Die Amtssitze

Man kennt sie vom Vorbeigehen - aber viele von ihnen hat man noch nie von innen gesehen. So manches Wiener Prachtpalais ist in Privatbesitz oder wird vom Bund für nicht öffentliche Zwecke wie Ministerienbüros verwendet.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
15.07.2026
13:50 - 14:30 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Mehr

Sendetypical

Wiens verborgene Palais

Mehr zum Thema

T-hintergrund spannende dokureihe

Spannende Doku-Reihen

Moderator Karl Hohenlohe begibt sich wieder hinter die Fassaden bekannter Häuser und lässt die Räume und die Historie auf sich wirken.

Ansicht einer Häuserfront
Das barocke Palais Dietrichstein am Minoritnplatz beherbergt Abteilungen des Bundeskanzleramts. Auffällig ist seine abgerundete Grundform.
Quelle: ORF/Clever Contents

Gemeinsam mit den aktuellen Bewohnern und Nutzern dieser Palais wälzt er Anekdoten und Geschichten. In dieser Folge widmet er sich Palais, die heute Amtssitze sind. Zum Beispiel das Palais Trautson, wo das Bundesministerium für Justiz untergebracht ist (Bild ganz oben). Oder das Palais Dietrichstein, das das Zuhause für das Bundesministerium für Frauen, Familie, Integration, Medien ist.

Und nicht zuletzt das Palais Metternich - die italienische Botschaft, dessen Tiefe aber noch kaum jemand vom Fernsehen ergründet hat.

Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer
Moderation: Karl Hohenlohe

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.