Wiens verborgene Palais - Die Amtssitze

Das barocke Palais Dietrichstein am Minoritnplatz beherbergt Abteilungen des Bundeskanzleramts. Auffällig ist seine abgerundete Grundform.

Quelle: ORF/Clever Contents

Gemeinsam mit den aktuellen Bewohnern und Nutzern dieser Palais wälzt er Anekdoten und Geschichten. In dieser Folge widmet er sich Palais, die heute Amtssitze sind. Zum Beispiel das Palais Trautson, wo das Bundesministerium für Justiz untergebracht ist (Bild ganz oben). Oder das Palais Dietrichstein, das das Zuhause für das Bundesministerium für Frauen, Familie, Integration, Medien ist.



Und nicht zuletzt das Palais Metternich - die italienische Botschaft, dessen Tiefe aber noch kaum jemand vom Fernsehen ergründet hat.



Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer

Moderation: Karl Hohenlohe