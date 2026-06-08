Dokumentation
Wiens verborgene Palais - Die Amtssitze
Man kennt sie vom Vorbeigehen - aber viele von ihnen hat man noch nie von innen gesehen. So manches Wiener Prachtpalais ist in Privatbesitz oder wird vom Bund für nicht öffentliche Zwecke wie Ministerienbüros verwendet.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 15.07.2026
- 13:50 - 14:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Moderator Karl Hohenlohe begibt sich wieder hinter die Fassaden bekannter Häuser und lässt die Räume und die Historie auf sich wirken.
Gemeinsam mit den aktuellen Bewohnern und Nutzern dieser Palais wälzt er Anekdoten und Geschichten. In dieser Folge widmet er sich Palais, die heute Amtssitze sind. Zum Beispiel das Palais Trautson, wo das Bundesministerium für Justiz untergebracht ist (Bild ganz oben). Oder das Palais Dietrichstein, das das Zuhause für das Bundesministerium für Frauen, Familie, Integration, Medien ist.
Und nicht zuletzt das Palais Metternich - die italienische Botschaft, dessen Tiefe aber noch kaum jemand vom Fernsehen ergründet hat.
Eine Dokumentation von Susanne Pleisnitzer
Moderation: Karl Hohenlohe