Dokumentation
Wiens verborgene Palais (3/3)
Die Wiener Innenstadt ist durchsetzt von Palais, die in Privatbesitz und daher für Besucher unzugänglich sind.
Moderator Karl Hohenlohe präsentiert in der dritten und letzten Folge dieser Erbe Österreich Staffel das sogenannte Palais Equitable gegenüber dem Stephansdom, ehemals ein mondäner Firmensitz einer New Yorker Versicherungsgesellschaft und heute in privater Hand, sowie das Palais Bartolotti, das seit dem Mittelalter stets Apotheken beherbergte, und das Palais Blankenstein im Kohlmarkt, weltberühmt durch die Konditorei Demel.
Bild oben: Kaiser Karl VI. übergab die Wiener Karlskirche in die Hände des Kreuzherren-Ordens, der direkt dahinter ein Ordensspital betrieben hat - schon das Eingangsportal weiß zu beeindrucken.
Eine Dokumentation von Alexander Frohner