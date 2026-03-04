Dokumentation
Wiens verborgene Palais (2/3)
In der katholischen Kirche wurden die Ämter eines Kardinals, eines Bischofs und generell die hohe Geistlichkeit stets mit Angehörigen des Adels besetzt. Die Herrschaften lebten also nicht weniger prachtvoll, als es sich für Fürsten, Herzöge und Grafen geziemte.
Ein entsprechender Aufwand wurde daher nicht nur um die Ausgestaltung von Kirchen betrieben, sondern auch um die Räumlichkeiten des höhergestellten Kirchenpersonals.
Moderator Karl Hohenlohe besucht in Folge zwei dieser neuen Staffel über Wiens verborgene Palais in der Wiener Innenstadt das Erzbischöfliche Palais und das Churhaus am Stephansplatz sowie das Savoysche Damenstift in der Johannesgasse.
Im Bild oben ein verborgenes Juwel nahe des Stephansplatzes: der Innenhof des Palais Equitable.
Eine Dokumentation von Alexander Frohner