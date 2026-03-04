Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Wiener Stadtansichten
  4. Wiens verborgene Palais (2/3)
Ein Innenhof von oben.

Dokumentation

Wiens verborgene Palais (2/3)

In der katholischen Kirche wurden die Ämter eines Kardinals, eines Bischofs und generell die hohe Geistlichkeit stets mit Angehörigen des Adels besetzt. Die Herrschaften lebten also nicht weniger prachtvoll, als es sich für Fürsten, Herzöge und Grafen geziemte.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A

Mehr

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

Ein entsprechender Aufwand wurde daher nicht nur um die Ausgestaltung von Kirchen betrieben, sondern auch um die Räumlichkeiten des höhergestellten Kirchenpersonals.

Ein überdachter Innenhof
Innenhof des Erzbischöflichen Palais gleich hinter dem Stephansdom
Quelle: ORF/Clever Contents

Moderator Karl Hohenlohe besucht in Folge zwei dieser neuen Staffel über Wiens verborgene Palais in der Wiener Innenstadt das Erzbischöfliche Palais und das Churhaus am Stephansplatz sowie das Savoysche Damenstift in der Johannesgasse.

Im Bild oben ein verborgenes Juwel nahe des Stephansplatzes: der Innenhof des Palais Equitable.

Eine Dokumentation von Alexander Frohner

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.