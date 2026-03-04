Hauptnavigation

Detail einer Barockfassade

Dokumentation

Wiens verborgene Palais (1/3)

Wieder besucht Karl Hohenlohe für "Erbe Österreich" Palais in der Wiener Innenstadt, die zwar jeder vom Vorbeigehen her kennt, deren Innenleben der Öffentlichkeit aber nicht zugänglich sind.

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

Colloredo, Batthany, Vrints, Cavriani und Cumberland – klingende Namen aus den Nachbarländern sind es, die bis heute an die ursprünglichen Besitzer von Palais der Wiener Innenstadt erinnern.

Eine Glaskuppel zwischen altem Gemäuer
Aus der Luke eines 300 Jahre alten Dachstuhls am Graben ist das Otto-Wagner-Atelier am Anker-Haus zum Greifen nah.
Quelle: ORF/Clever Contents

Es handelte sich allerdings jeweils schlicht nur um die Wiener Residenz der jeweiligen Familie und die Stadtpaläste waren nur ein Puzzlestein in der Immobiliensammlung des europäischen Adels.

Die erste Folge präsentiert das prachtvolle Innenleben dieser "bescheidenen" Zweit-, Dritt und Viertwohnsitze des italienischen, ungarischen und englischen Adels.

Eine Dokumentation von Alexander Frohner

