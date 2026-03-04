Dokumentation
Wiens verborgene Palais (1/3)
Wieder besucht Karl Hohenlohe für "Erbe Österreich" Palais in der Wiener Innenstadt, die zwar jeder vom Vorbeigehen her kennt, deren Innenleben der Öffentlichkeit aber nicht zugänglich sind.
Colloredo, Batthany, Vrints, Cavriani und Cumberland – klingende Namen aus den Nachbarländern sind es, die bis heute an die ursprünglichen Besitzer von Palais der Wiener Innenstadt erinnern.
Es handelte sich allerdings jeweils schlicht nur um die Wiener Residenz der jeweiligen Familie und die Stadtpaläste waren nur ein Puzzlestein in der Immobiliensammlung des europäischen Adels.
Die erste Folge präsentiert das prachtvolle Innenleben dieser "bescheidenen" Zweit-, Dritt und Viertwohnsitze des italienischen, ungarischen und englischen Adels.
Eine Dokumentation von Alexander Frohner