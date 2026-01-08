Wiens erotische Palais (3/3)

Sehen und gesehen werden war auf der Ringstraße wichtig – aber nicht im Traditionshotel Sacher und seinen diskreten Separees.

Quelle: Clever Contents

Diese Schnitzler'sche Doppelmoral wurde prägend für diese Epoche und fand ihren Niederschlag in zahlreichen Affären, die nicht zuletzt in den Wiener Prunkbauten abliefen.



Das mondäne Hotel Sacher war ein Treffpunkt der höheren Gesellschaft - und was sich in den beliebten Separées so abspielte, konnte dem ausgezeichneten Ruf des Hauses nicht schaden.



Und auch heute können diese Separées noch gemietet werden, ob für ein kleines intimes Frühstück, Brunch oder Dinner - ganz nach Belieben.