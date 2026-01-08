Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine innenarchitektonisch gestaltete Lobby eines eleganten Hotels, vermutlich das Hotel Sacher in Wien. Im Vordergrund steht eine Statue eines Engels, der leicht nachdenklich wirkt und mit einem Finger auf den Lippen den Ausdruck von Diskretion symbolisiert. Die Statue ist alt und hat eine matte, leicht abblätternde Oberfläche. Im Hintergrund sind Wände mit hellen, möglicherweise marmorierten Oberflächen sichtbar, und eine elegante Lampe hängt von der Decke. Links vom Engel befinden sich rote Rosen, die in einem tiefen, runden Behälter arrangiert sind. Rechts stehen rote Vasen, die sich harmonisch ins Gesamtbild einfügen. Im Hintergrund sind verschwommene Umrisse von Tischen und Stühlen zu erkennen, was auf eine gestaltete Essens- oder Lounge-Atmosphäre hinweist. Die Lichtverhältnisse sind warm und laden zu einem entspannten Aufenthalt ein.

Dokumentation

Wiens erotische Palais (3/3)

Die Moral war hoch im Wien der Ringstraßenzeit, doch die Praxis eine ganz andere. Während eine prüde Gesellschaft jeden amourösen Fehltritt abstrafte, führten die Triebe unter der Decke ein zweites Leben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.02.2026
11:30 - 12:15 Uhr

Mehr

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten
Das Bild zeigt einen eleganten Innenraum, der an das Ambiente eines stilvollen Cafés oder Salons erinnert. Der Raum hat eine geschmackvolle, historische Einrichtung mit einer Kombination aus blauen Wänden, goldenen Verzierungen und polierten Holzoberflächen. Im Vordergrund sind mehrere kleine, runde Tische mit schwarzen Stühlen umgeben. Auf jedem Tisch steht eine kleine, goldfarbene Lampe. An der Wand hängt ein großes Gemälde mit einem majestätischen Portrait einer Frau, eingerahmt in einen prunkvollen goldenen Rahmen. Eine luxuriöse Kristallchandelier beleuchtet den Raum, der somit eine gediegene Atmosphäre ausstrahlt. Im Hintergrund sind zwei große, verglaste Türen, die zu einem weiteren Raum führen. Der Teppichboden hat ein leicht gemustertes Design, das harmonisch zur restlichen Einrichtung passt. Der Blick vermittelt den Eindruck von Intimität und Eleganz, ideal für gesellschaftliche Zusammenkünfte oder private Treffen.
Sehen und gesehen werden war auf der Ringstraße wichtig – aber nicht im Traditionshotel Sacher und seinen diskreten Separees.
Quelle: Clever Contents

Diese Schnitzler'sche Doppelmoral wurde prägend für diese Epoche und fand ihren Niederschlag in zahlreichen Affären, die nicht zuletzt in den Wiener Prunkbauten abliefen.

Das mondäne Hotel Sacher war ein Treffpunkt der höheren Gesellschaft - und was sich in den beliebten Separées so abspielte, konnte dem ausgezeichneten Ruf des Hauses nicht schaden.

Und auch heute können diese Separées noch gemietet werden, ob für ein kleines intimes Frühstück, Brunch oder Dinner - ganz nach Belieben.

Das Bild zeigt den Innenraum des Albertina Saals in Wien. Der Raum ist prächtig gestaltet, mit hohen Decken und eleganten Wänden, die in sanften Gelbtönen gehalten sind. In der Mitte des Raumes hängen mehrere große Kristalllüster, die sanftes Licht verbreiten. An den Wänden stehen mehrere marmorne Statuen, die historische Personen darstellen. Der Boden besteht aus dunklem Holz und ist mit hellen Sitzbänken ausgestattet, die an den Wänden entlang stehen. Große Fenster mit eleganten Vorhängen sorgen für zusätzliches Licht und bieten Ausblick auf den Außenbereich. Die Atmosphäre des Raumes ist opulent und hebt die historische Bedeutung des Ortes hervor.
Albertina Saal: Wenn Mauern sprechen könnten: Karl Hohenlohe auf den Spuren der leidenschaftlichen Liebe zwischen zwei Damen des Kaiserhauses!
Quelle: Clever Contents

Einen Besuch in der Albertina nimmt Karl Hohenlohe zum Anlass, in ein Liebesdreieck von zwei höchstrangigen Habsburger Paaren einzutauchen - denn Kaisergattin Isabella war für ihre Schwägerin Marie Christine entflammt.

Im Schloss Belvedere geht es schließlich unter anderem um den unfassbar reichen Prinzen Eugen und seine Erbin, und um den kuriosen Verlauf, den dieses Vermögen dann genommen hat.

Ein Film von Susanne Pleisnitzer.

