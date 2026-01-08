Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen eleganten, opulent gestalteten Raum im Augartenpalais. Der Raum ist groß und hat hohe Decken mit aufwendigen Verzierungen, die filigrane Stuckarbeiten aufweisen. An der Decke hängt ein großer, glitzernder Kronleuchter. Die Wände sind mit einem zarten Muster in einem hellen Farbton dekoriert, und in einer der Wände ist ein großes, gerahmtes Porträt eines Mannes zu sehen. Flankiert von zwei Wandlampen ist dieser Bereich besonders hervorgehoben. Vor dem Porträt befindet sich eine Holzkommode. Der Boden des Raumes ist mit einem persischen Teppich in warmen Rottönen ausgelegt. In der Mitte des Raumes steht ein großer, rechteckiger Tisch, umgeben von mehreren Holzstühlen mit schwarzen Sitzflächen. Die Fenster sind mit schweren, roten Vorhängen dekoriert, die den Raum zusätzlich einladend wirken lassen. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es einen Kamin mit einem weiß verzierten Mantel und eine große, elegant geschwungene Holzvitrine, die antike Gegenstände beherbergt. Das gesamte Ambiente strahlt einen historischen und luxuriösen Charakter aus.

Dokumentation

Wiens erotische Palais (2/3)

Liebe und Ehe, das hatte lange Zeit wenig miteinander zu tun. Nicht nur im Herrscherhaus, auch im Adel und im Bürgertum dominierte die Zweck-Ehe, während sich die Leidenschaft und die Lust oft andere Wege bahnen mussten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.02.2026
10:45 - 11:30 Uhr

Mehr

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

Und so wurden die noblen Räume der Wiener Palais zum Schauplatz so manchen Rosenkriegs.

Das Bild zeigt eine schmale, ruhige Gasse in Wien. Die Straße ist mit Steinen gepflastert und wird von niedrigen, historischen Gebäuden gesäumt, die eine Mischung aus hellen und pastellfarbenen Fassaden aufweisen. Auf der linken Seite befindet sich ein Restaurant mit einem kunstvoll gestalteten Schild, das den Namen "Witwe Bolte" trägt. Vor den Gebäuden stehen mehrere große Blumentöpfe mit grünen Pflanzen. In der Ferne ist eine offene Fläche zu sehen, eventuell ein kleiner Platz oder eine weitere Straße, auf der einige Menschen gehen. An der Wand sind mehrere Fenster zu erkennen, die unterschiedliche Formen und Größen haben. Die Umgebung wirkt freundlich und einladend, mit Tageslicht, das die Szene erhellt.
Heute ein gefragtes Wohnviertel, war der Spittelberg ein berüchtigter Rotlichtbezirk, der selbst von Kaisern aufgesucht wurde.
Quelle: Clever Contents

In Teil zwei dieser neuen Erbe Österreich Serie setzt Karl Hohenlohe seine Tour durch Wiens erotische Stätten fort. In der Favorita - dem heutigen Theresianum - lebte Karl VI., der hier nicht nur in die Geheimnisse des ehelichen Vollzugs eingeweiht wurde, sondern auch seiner Liebe zu Männern entdeckte.

Ein weiterer Schauplatz dieser Folge ist ein ehemalig es Bordell am Spittelberg - hier war damals jedes Gasthaus ein heimliches Freudenhaus.

Um die Affären von Franz Ferdinands jüngerem Bruder, des "schönen Otto", geht es im Palais Augarten. (Bild ganz oben)

Ein Film von Susanne Pleisnitzer.

