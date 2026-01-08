Wiens erotische Palais (2/3)

Heute ein gefragtes Wohnviertel, war der Spittelberg ein berüchtigter Rotlichtbezirk, der selbst von Kaisern aufgesucht wurde.

In Teil zwei dieser neuen Erbe Österreich Serie setzt Karl Hohenlohe seine Tour durch Wiens erotische Stätten fort. In der Favorita - dem heutigen Theresianum - lebte Karl VI., der hier nicht nur in die Geheimnisse des ehelichen Vollzugs eingeweiht wurde, sondern auch seiner Liebe zu Männern entdeckte.



Ein weiterer Schauplatz dieser Folge ist ein ehemalig es Bordell am Spittelberg - hier war damals jedes Gasthaus ein heimliches Freudenhaus.



Um die Affären von Franz Ferdinands jüngerem Bruder, des "schönen Otto", geht es im Palais Augarten. (Bild ganz oben)



Ein Film von Susanne Pleisnitzer.