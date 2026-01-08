Hauptnavigation

Das Bild zeigt die Fassade einer eleganten Villa in Hietzing, einem Stadtteil von Wien. Die Villa hat eine gelbe Außenwand mit weißen, kunstvollen Verzierungen, die den klassischen Stil des 19. Jahrhunderts repräsentieren. In der Mitte der Fassade befindet sich der Eingang, der durch eine grüne Tür markiert ist. Über der Tür sind zwei große Fenster, die symmetrisch angeordnet sind. Weitere Fenster sind entlang der Fassade verteilt, einige mit Rundbögen. Die Villa ist von einem niedrigen, grünen Zaun umgeben, der sich entlang der Straße erstreckt. Vor der Villa stehen einige hohe Bäume, die einen Teil der Sicht auf das Gebäude verdecken. Der Himmel ist klar und der Bereich insgesamt wirkt ruhig und wohlhabend. In der EXIF-Beschreibung wird erwähnt, dass die Villa eine bedeutende historische Rolle spielt, da hier Kaiser Franz Joseph seine Geliebte besuchte.

Dokumentation

Wiens erotische Palais (1/3)

Wenn die Mauern der Wiener Palais sprechen könnten, sie hätten zweifellos viel zu erzählen. Zum Beispiel von den zahlreichen erotischen Verwicklungen der besseren Gesellschaft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
14.02.2026
10:00 - 10:45 Uhr

Mehr

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

In dieser neuen Serie begibt sich Moderator Karl Hohenlohe auf die Spuren des erotischen Wien und streift durch jene Nobelgebäude, die einst die Schauplätze von Ehezwist und Seitensprung gewesen sind.

Das Bild präsentiert eine intime Szene, die in einem eleganten Raum stattfindet. Im Vordergrund ist der Oberkörper einer Person in einem ausgefallenen, hellen Kleid zu sehen, das mit feinen, floralen Mustern und Spitzen verziert ist. Eine Hand mit einem feinen Netzhandschuh berührt sanft den Oberschenkel dieser Person, während eine weitere Hand im Bild einen Schatten auf die Beinpartie wirft. Der Hintergrund zeigt reich verzierte Wände, möglicherweise in dunklen, warmen Farbtönen, und Fenster mit buntem Glas, das Licht in verschiedenen Tönen durchlässt und dem Raum eine melancholische Atmosphäre verleiht. Dezent schweben auch rote Samtvorhänge durch den Raum. Die gesamte Szenerie vermittelt eine Stimmung von Vertraulichkeit und Verführung.
Verbotene Liebe hinter Samtvorhängen – Auf den Spuren von Erotik und Skandalen in Wiens Palais.
Quelle: Clever Contents

In Folge 1 besucht Karl Hohenlohe die bis dato unbekannte Villa Nahowski in der Hietzinger Maxingstraße - hier besuchte Kaiser Franz Joseph seine Geliebte Anna, mit der er über zehn Jahre lang ein Verhältnis hatte. (Bild oben)

Tausenden Frauen sollen Giacomo Casanovas Charme erlegen sein - 132 haben es in seine Memoiren geschafft. Sehr zum Missfallen der frommen Regentin Maria Theresia spielte sich Einiges davon in Wien ab und inkludierte ihren untreuen Ehemann, Franz Stephan.

Das Bild zeigt einen opulent dekorierten Raum im Palais Coburg in Wien. Die Wände sind mit hellem Marmor verkleidet, und goldene Verzierungen ziehen sich durch die gesamten Mauern und Decken. Die Decke ist kunstvoll gestaltet und hat eine quadratische Struktur mit zarten reliefartigen Elementen. In der Mitte des Raumes hängen mehrere Kristalllüster, die für eine glamouröse Beleuchtung sorgen. An den Seiten des Raumes sind hohe Fenster mit roten Vorhängen, die den Raum zusätzlich aufhellen. Der Boden ist mit einem kunstvollen Holzparkett verziert, das komplizierte Muster aufweist. Entlang der Wände stehen elegant gestaltete Stühle mit polierten Holzrahmen und hellen, gepolsterten Sitzflächen. Der Raum vermittelt eine Atmosphäre von Luxus und historischer Bedeutung, die die aristokratische Vergangenheit des Palais widerspiegelt.
Marmor und Gold, Samt und Seide: In den Mauern des Palais Coburgs haben sich haarsträubende Geschichten abgespielt.
Quelle: Clever Contents

Verrückte Liebesgeschichten ereigneten sich im eleganten Palais Coburg, das eigentlich dazu dienen sollte, in der besten Gesellschaft zu repräsentieren.

Doch hier lebten leidenschaftliche Personen, denen ihre Gefühle zum Verhängnis wurden: Eine serienmäßig untreue, straffällige Prinzessin mit einem kriminellen Liebhaber, und ein junger Prinz, den seine verbotene Liebschaft schließlich das Leben kostete.

Ein Film von Susanne Pleisnitzer.

