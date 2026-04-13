Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Wiener Stadtansichten
  4. Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (3/3)
Das Bild zeigt eine ruhige Inneneinrichtung mit zwei gerahmten Fotografien, die an einer Wand hängen. Das linke Foto zeigt einen Mann und eine Frau in formeller Kleidung, wobei der Mann einen Gehstock hält und die Frau eine Tiara trägt. Das rechte Foto zeigt eine Frau in einem langen Kleid und einen Mann im Anzug, beide blicken direkt in die Kamera.

Dokumentation

Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (3/3)

Ungarn und seine Kulinarik und Traditionen ist aus der Wiener Geschichte nicht wegzudenken.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.05.2026
15:30 - 16:15 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

Mehr

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

Von Franz Lehar über Attila Hörbiger bis Ignaz Semmelweis, von Esterhazy über Batthyany bis zu Palffy reicht der Glanz dieser Nation in der Reichshauptstadt.

Diese Schwarz-Weiß-Fotografie zeigt eine Gruppe von Frauen und Kindern, die sich vor einer Holzhütte versammelt haben. Eine ältere Frau im Vordergrund rührt in einem Kochtopf.
Roma, Sinti und Lovara durften nur am Stadtrand ihre Lager aufschlagen.
Quelle: ORF/PATRICE FUCHS

Ohne den Ungarn Gabor Steiner gäbe es eines der bekanntesten Wiener Wahrzeichen nicht: das Riesenrad. Dort, im Wiener Prater, ist auch längst Franz Molnars "Liliom" "beheimatet", obwohl die Handlung im Budapester Stadtwäldchen spielt.

Gestalterin Patrice Fuchs widmet sich in dieser Folge dem ungarischen Wien. Die Ungarn brachten ihre Kulinarik und ihre Traditionen mit, etwa die Reitweise, die man als "ungarische Post" bezeichnet - der Reiter steht auf den Rücken zweier Pferde. Husarenromantik, Geigenmusik und Kesselgulasch wurden schon in der Monarchie als beliebte Stereotypen gehandelt. Auch das Budapester Kabarett - kurz "Budapester" genannt - war ein Kultort, wo das Wiener Kabarett Sternstunden erlebte.

Eine Dokumentation von Patrice Fuchs

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.