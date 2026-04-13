Dokumentation
Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (1/3)
Wien war einst der Schmelztiegel des k.u.k. Vielvölkerstaates. Ob aus Galizien, Italien, Ungarn, Tschechien - in Wien suchten alle ihr Glück.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.05.2026
- 14:00 - 14:45 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Hier wurden alle Sprachen gesprochen, und auch ihre Gepflogenheiten, Kochrezepte und Musik brachten die Zugereisten mit in die Hauptstadt.
So entstanden Grätzel in Wien, die ganz die ethnische Farbe der jeweiligen Bewohner und Bewohnerinnen annahmen: das jüdische Wien, das böhmische Wien, das ungarische Wien …
In diesem neuen Dreiteiler stellt Gestalterin Patrice Fuchs diese Grätzel vor, von denen heute nur mehr letzte Spuren existieren. In Folge eins widmet sie sich dem jüdischen Wien. Jüdische Geschäftsmänner bauten Ringstraßenpalais, Eisenbahnnetze und Krankenhäuser.
Sie schrieben die großen Klassiker unserer Literatur, begründeten die Tiefenpsychologie und die moderne Kinderpädagogik. Der Großteil der jüdischen Wiener Bevölkerung lebte aber ganz anders, nämlich als einfache Arbeiterinnen und Arbeiter. Jiddisch ist weit verbreitet - nicht nur unter der jüdischen Bevölkerung. Bis heute verwendet der Wiener mit großer Selbstverständlichkeit jiddische Worte - vom "Masel haben" bis "Shlemassl".
Im Bild oben eine Matzeknödlsuppe.
Eine Dokumentation von Patrice Fuchs