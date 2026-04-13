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Eine Suppenschüssel mit Matzeknödlsuppe und einem Löffel.

Dokumentation

Wiener Lifestyle - Knödel, Gulasch, Mazzes (1/3)

Wien war einst der Schmelztiegel des k.u.k. Vielvölkerstaates. Ob aus Galizien, Italien, Ungarn, Tschechien - in Wien suchten alle ihr Glück.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.05.2026
14:00 - 14:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

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Hier wurden alle Sprachen gesprochen, und auch ihre Gepflogenheiten, Kochrezepte und Musik brachten die Zugereisten mit in die Hauptstadt.

So entstanden Grätzel in Wien, die ganz die ethnische Farbe der jeweiligen Bewohner und Bewohnerinnen annahmen: das jüdische Wien, das böhmische Wien, das ungarische Wien …

Auf dieser Schwarz-Weiß-Fotografie steht ein bärtiger Mann vor einem Gebäude, gekleidet in einen schwarzen Mantel und Hut. Er hält einen Gehstock in seiner rechten Hand.
Jüdischer Stadtbewohner um 1920
Quelle: ORF/PATRICE FUCHS

In diesem neuen Dreiteiler stellt Gestalterin Patrice Fuchs diese Grätzel vor, von denen heute nur mehr letzte Spuren existieren. In Folge eins widmet sie sich dem jüdischen Wien. Jüdische Geschäftsmänner bauten Ringstraßenpalais, Eisenbahnnetze und Krankenhäuser.

Sie schrieben die großen Klassiker unserer Literatur, begründeten die Tiefenpsychologie und die moderne Kinderpädagogik. Der Großteil der jüdischen Wiener Bevölkerung lebte aber ganz anders, nämlich als einfache Arbeiterinnen und Arbeiter. Jiddisch ist weit verbreitet - nicht nur unter der jüdischen Bevölkerung. Bis heute verwendet der Wiener mit großer Selbstverständlichkeit jiddische Worte - vom "Masel haben" bis "Shlemassl".

Im Bild oben eine Matzeknödlsuppe.

Eine Dokumentation von Patrice Fuchs

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