Dokumentation
Das jüdische Wien mit Danielle Spera (2/2)
Das jüdische Wien in seiner ganzen historischen Breite erlebbar zu machen – das ist auch die Aufgabe von Teil zwei dieser neuen Kurzserie.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 24.01.2026
- 11:30 - 12:15 Uhr
Wie hat es sich als Jude oder Jüdin zu den verschiedenen Epochen in der Kaiserstadt gelebt? Wie liefen die religiösen Feiern ab?
Welchem Sozialstand gehörte man damals an? Die langjährige Direktorin des Wiener Jüdischen Museums Danielle Spera öffnet die Türen zu einzigartigen Zugängen und gibt Antworten.
Immer wieder ereigneten sich große Zäsuren, unter anderem die Geserah, die planmäßige Vernichtung der jüdischen Gemeinden im Herzogtum Österreich im Jahr 1421 auf Befehl des Habsburger Herzog Albrechts V., später die Vertreibung durch Kaiser Leopold, bis hin zum nationalsozialistischen Holocaust.
Ein Film von Susanne Pleisnitzer