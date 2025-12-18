Hauptnavigation

Das traditionelle jüdische Leben, zu sehen an der Einrichtung und der Kleidung eines Mannes

Dokumentation

Das jüdische Wien mit Danielle Spera (2/2)

Das jüdische Wien in seiner ganzen historischen Breite erlebbar zu machen – das ist auch die Aufgabe von Teil zwei dieser neuen Kurzserie.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.01.2026
11:30 - 12:15 Uhr

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

Wie hat es sich als Jude oder Jüdin zu den verschiedenen Epochen in der Kaiserstadt gelebt? Wie liefen die religiösen Feiern ab?

Eine Frau sitzt in einem Sessel vor einer Wand, an der lauter Perücken hängen.
Perückenmacherin Daniela Yampolksi erklärt, warum sehr streng gläubige jüdische Frauen gerne bei ihr einkaufen
Quelle: ORF/Neulandfilm.

Welchem Sozialstand gehörte man damals an? Die langjährige Direktorin des Wiener Jüdischen Museums Danielle Spera öffnet die Türen zu einzigartigen Zugängen und gibt Antworten.

Immer wieder ereigneten sich große Zäsuren, unter anderem die Geserah, die planmäßige Vernichtung der jüdischen Gemeinden im Herzogtum Österreich im Jahr 1421 auf Befehl des Habsburger Herzog Albrechts V., später die Vertreibung durch Kaiser Leopold, bis hin zum nationalsozialistischen Holocaust.

Ein Film von Susanne Pleisnitzer

