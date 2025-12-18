Hauptnavigation

  Das jüdische Wien mit Danielle Spera (1/2)
Ein Mann mit traditioneller jüdischer Kopfbedeckung von hinten

Dokumentation

Das jüdische Wien mit Danielle Spera (1/2)

Wien hat unter den Metropolen der Welt für die Geschichte und Kultur des Judentums stets eine besondere Rolle eingenommen.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
24.01.2026
10:45 - 11:30 Uhr

Mehr

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten

Trotz zahlreicher Wellen an Verfolgung quer durch die Geschichte hat sich hier immer wieder ein blühendes jüdisches Leben entwickelt.

Viele Jungen schauen auf einen Mann in traditioneller jüdischer Kleidung, der in ein Instrument bläst
Morgengebet in einer Wiener jüdischen Schule.
Quelle: ORF/Neulandfilm.

Wien als Haupt- und Residenzstadt des Habsburgerreiches war ein urbanes Machtzentrum, das viele Menschen anzog. Die langjährige Direktorin des Wiener Jüdischen Museums Danielle Spera führt in diesem neuproduzierten Erbe Österreich Zweiteiler durch das jüdische Wien und seine Geschichte.

Einzigartige Einblicke in Familien, Feste und religiöse Zeremonien lassen das traditionelle jüdische Leben aus nächster Nähe wahrnehmen. Die nachweisliche Geschichte des Judentums in Wien beginnt mit dem Münzmeister Schlom um das Jahr 1200 im babenbergischen Wien.

Ein Film von Susanne Pleisnitzer

