Musikanten mit Geige, Gitarre und Ziehharmonika vor Wirthaus-Publikum

Dokumentation

Beisl, Beuschel, Bier - Die Wiener Wirtshausgeschichte

Wirts- und Gasthäuser waren lange nicht das, wofür wir sie heute verwenden – man ging nicht aus, um sich etwas Gutes zu gönnen, sondern man war auf der Durchreise und suchte Unterkunft und Verpflegung.

Sendetermin
12.02.2026
13:15 - 14:00 Uhr

Teaser mit Logo Wiener Stadtansichten, Prater

Wiener Stadtansichten
Ein Gasthaus mit Gartentischen
Ein altes Wirtshaus im Wiener Prater.
Quelle: ORF/D5 Produktion.

Beispiele dafür waren "Der wilde Mann" in der Kärntnerstraße 17, "Weiße Schwan" bei Neuer Markt 6, "Der Goldene Ochse" in der Seilergasse 14 oder "Der rote Apfel" in der Singerstraße 3.

Diese Gaststätten waren nicht nur Treffpunkte in der kaiserlichen Residenzstadt Wien, sondern auch Ausgangspunkte für den regulären Postkutschenbetrieb und wurden auch als "kleine Bahnhöfe" bezeichnet. Zusätzlich war das Tauschen von Vorspannpferden für die Wirte ein ertragreiches Geschäft.

Dunkle Holzbänke, ein Stuhl und Tische vor einer dunklen Holzwand
Historisches Inventar im Wirtshaus "Maxingstüberl", 1130 Wien.
Quelle: ORF/D5 Produktion.

Die Speisekarte war dabei nebensächlich - Standardgerichte wie Gulasch, Schnitzel, Frankfurter und Schweinsbraten wurden angeboten und für die trinkfreudigen Gäste standen große Fässer mit Wein und Bier bereit.

Die Erbe Österreich Neuproduktion erzählt die Geschichte der Wirtshäuser in Wien und im Umland.

Ein Film von Sandra Rak

