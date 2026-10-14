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Karlplatz

Dokumentation

Wiener Plätze (1/2)

Wiens Plätze tragen mehr Geschichte in sich, als uns oft bewusst ist. Viele kennen die Historie der Stadt an sich, aber nur wenige wissen, an welchen Ecken die Weltgeschichte genau durchgezogen ist.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
21.11.2026
10:00 - 10:45 Uhr
Verfügbar in
D / CH / A

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Wiener Plätze – Sendetypical

Wiener Plätze

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Sendungsbereich:
Wiener Plätze

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