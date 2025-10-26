Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen beeindruckenden Wasserfall, der Teil des Flusses Traun in Österreich ist. Der Wasserfall stürzt aus mehreren Stufen herunter und bildet dabei schäumendes Wasser, das in den darunterliegenden Fluss fließt. Am oberen Rand des Wasserfalls ist eine Betonmauer sichtbar, die möglicherweise eine Wehranlage darstellt. Um den Wasserfall herum sind natürliche Felsen und flussnahe Pflanzen zu sehen. Im Hintergrund sind Wälder sichtbar, die sich an den Ufern des Flusses erstrecken. Die gesamte Szenerie wirkt dynamisch und lebendig, geprägt von dem rauschenden Wasser und der umgebenden Natur.

Dokumentation

Die Traun - aus der Reihe "Wasserwege in Österreich"

Die Traun ist weit mehr als ein Fluss – sie ist die Lebensader des Salzkammerguts, auf ihr wurde das Weiße Gold weit durch das Land transportiert.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.10.2025
08:35 - 09:20 Uhr

Vom mittelalterlichen Rudolfsturm in Hallstatt, der die Salzvorkommen – das "Weiße Gold" der Habsburger – über Jahrhunderte absicherte, über eine alte Schuhmachertradition, die schon der Kaiser zu schätzen wusste, bis zum Stift Lambach, wo romanische Fresken die Handschrift der Mönche bewahren, begleitet die Dokumentation die Traun auf ihrem Weg durch die Zeit.

Das Bild zeigt den Kirchturm eines Klosters, wahrscheinlich das Stift Lambach in Österreich. Der Turm hat eine markante, grün patinierte Kupferkuppel und zwei kleinere Türme mit glockenförmigen Dächern, die ebenfalls grün sind. Auf der Vorderseite des Hauptturms befindet sich eine große Uhr mit drei Ziffernblättern, jeweils mit schwarzen Ziffern auf weißem Grund. Der Hintergrund zeigt einen klaren blauen Himmel mit wenigen Wolken. Rund um das Kloster ist eine grüne, bewaldete Landschaft zu sehen. Im Vordergrund sind Dächer von angrenzenden Gebäuden zu erkennen, deren Materialien und Farben variieren. Die Atmosphäre wirkt ruhig und historisch.
Stift Lambach
Quelle: Pammer Film

In Bad Ischl, Schauplatz der Verlobung von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, wird der Glanz der Sommerfrische zum Leben erweckt, während das Schloss Steyregg bei Linz mit seiner Geschichte um die Entstehung des berühmten "Ave Maria" überrascht.

Der Film dokumentiert die Herausforderungen für die Salzschiffer in früheren Zeiten, etwa die gefährliche Fahrt am Traunfall (Bild ganz oben), und wie dadurch Pionierleistungen vollbracht wurden und hunderte Pferde ihren Weg an die Traun gefunden haben.

Ein Film von Magdalena Brunner.

