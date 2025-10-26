Dokumentation
Die Traun - aus der Reihe "Wasserwege in Österreich"
Die Traun ist weit mehr als ein Fluss – sie ist die Lebensader des Salzkammerguts, auf ihr wurde das Weiße Gold weit durch das Land transportiert.
- 26.10.2025
- 08:35 - 09:20 Uhr
Vom mittelalterlichen Rudolfsturm in Hallstatt, der die Salzvorkommen – das "Weiße Gold" der Habsburger – über Jahrhunderte absicherte, über eine alte Schuhmachertradition, die schon der Kaiser zu schätzen wusste, bis zum Stift Lambach, wo romanische Fresken die Handschrift der Mönche bewahren, begleitet die Dokumentation die Traun auf ihrem Weg durch die Zeit.
In Bad Ischl, Schauplatz der Verlobung von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, wird der Glanz der Sommerfrische zum Leben erweckt, während das Schloss Steyregg bei Linz mit seiner Geschichte um die Entstehung des berühmten "Ave Maria" überrascht.
Der Film dokumentiert die Herausforderungen für die Salzschiffer in früheren Zeiten, etwa die gefährliche Fahrt am Traunfall (Bild ganz oben), und wie dadurch Pionierleistungen vollbracht wurden und hunderte Pferde ihren Weg an die Traun gefunden haben.
Ein Film von Magdalena Brunner.