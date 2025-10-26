Dokumentation
Die Mur - aus der Reihe "Wasserwege in Österreich"
An den Ufern der Mur jagten die Habsburger in ihren Revieren, unten im Fluss fuhren Flöße und Kähne. Der weit über vierhundert Kilometer lange Fluss, der Österreich mit Slowenien und Kroatien verbindet, atmet die Geschichte der alten Monarchie.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 26.10.2025
- 09:20 - 10:05 Uhr
Gigga Neunteufel erkundet diese Lebensader von ihrem Ursprung in den Hohen Tauern (Bild oben) bis zu ihrer Mündung in die Drau.
Wie alle Flüsse war auch die Mur ein wichtiger Verkehrsweg, bis ihr im 19. Jahrhundert die Eisenbahn den Rang ablief. Bis dahin fuhr man auf Einwegschiffen, die am Ende der Fahrt zerlegt und zu Brennholz verarbeitet wurden. Das war einfacher, als sie gegen den Strom wieder flussaufwärts zu transportieren.
Die filmische Reise führt über Bruck an der Mur und Graz, weiter zur letzten schwimmenden Mühle in Mureck bis zu Schloss Oberradkersburg und zur kroatischen Stadt Cakovec (Grad Gornja Radgona)
Ein Film von Gigga Neunteufel.