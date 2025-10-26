Hauptnavigation

Das Bild zeigt eine weite, grüne Landschaft im Nationalpark Hohe Tauern in Österreich. In der Mitte schlängelt sich ein kleiner, klarer Bach durch die Wiesen. Umgeben ist die Szene von sanften Hügeln und steilen Bergen, die sich im Hintergrund erheben und zum Teil mit Gras und kleinen Bäumen bewachsen sind. Der Himmel ist teilweise bewölkt, es sind jedoch auch sonnige Abschnitte sichtbar. Die gesamte Umgebung strahlt Ruhe und Naturverbundenheit aus.

Dokumentation

Die Mur - aus der Reihe "Wasserwege in Österreich"

An den Ufern der Mur jagten die Habsburger in ihren Revieren, unten im Fluss fuhren Flöße und Kähne. Der weit über vierhundert Kilometer lange Fluss, der Österreich mit Slowenien und Kroatien verbindet, atmet die Geschichte der alten Monarchie.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
26.10.2025
09:20 - 10:05 Uhr

Gigga Neunteufel erkundet diese Lebensader von ihrem Ursprung in den Hohen Tauern (Bild oben) bis zu ihrer Mündung in die Drau.

Das Bild zeigt eine Luftaufnahme einer Stadtlandschaft in Österreich, vermutlich Graz. Im Vordergrund sind zahlreiche Dächer von Gebäuden mit roten Ziegeldächern zu sehen. Einige der Gebäude haben unterschiedliche Höhen und Architekturen, wobei einige modern und andere eher traditionell wirken. Durch die Stadt fließt der Fluss Mur, der von grünen Uferbereichen gesäumt ist. Auf dem Fluss sind eventuell einige kleine Boote zu erkennen. Es gibt mehrere Brücken, die über den Fluss führen. Im Hintergrund sind weitere Stadtgebäude sichtbar, darunter hohe Bauwerke und Wohnblocks sowie hügelige Landschaften am Horizont. Das Bild hat eine klare Atmosphäre und wirkt hell, was auf sonniges Wetter hindeutet. Die gesamte Szene vermittelt das Gefühl einer lebendigen Stadt mit einer Mischung aus Natur und urbanen Strukturen.
In Graz ist die Mur zum mächtigen Strom angewachsen.
Quelle: Pammer Film

Wie alle Flüsse war auch die Mur ein wichtiger Verkehrsweg, bis ihr im 19. Jahrhundert die Eisenbahn den Rang ablief. Bis dahin fuhr man auf Einwegschiffen, die am Ende der Fahrt zerlegt und zu Brennholz verarbeitet wurden. Das war einfacher, als sie gegen den Strom wieder flussaufwärts zu transportieren.

Die filmische Reise führt über Bruck an der Mur und Graz, weiter zur letzten schwimmenden Mühle in Mureck bis zu Schloss Oberradkersburg und zur kroatischen Stadt Cakovec (Grad Gornja Radgona)

Ein Film von Gigga Neunteufel.

