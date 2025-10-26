Hauptnavigation

Das Bild zeigt einen Fluss, höchstwahrscheinlich die Leitha, die durch eine naturnahe Landschaft mit vielen Bäumen und Sträuchern fließt. Im Vordergrund ist eine fließende Wasserstelle zu sehen, wo das Wasser über große, glatte Steine plätschert. Der Fluss selbst ist von ufernahen Pflanzen umgeben, die üppig und grün sind. Der Himmel ist mit zahlreichen Wolken bedeckt, die in verschiedenen Grautönen erscheinen, während einige hellere Stellen zwischen den Wolken hindurchscheinen. Im Hintergrund sind Bäume zu erkennen, die in unterschiedlichen Höhen stehen und eine dichte, grüne Waldkante bilden. Die gesamte Szenerie vermittelt ein ruhiges und natürliches Gefühl, während das Wasser in sanften Wellen über die Steine fließt. Diese Landschaft könnte Teil einer historischen oder kulturellen Region in Österreich sein, die von der Geschichte des Flusses geprägt ist.

Die Leitha - aus der Reihe "Wasserwege in Österreich"

Es ist nicht die Breite oder die Länge der Leitha, die sie als Gewässer so besonders macht, sondern ihre Geschichte: Teilte sie doch Habsburgs Reich in eine westlich-österreichische und östlich-ungarische Hälfte – in ein Cis- und ein Transleithanien.

26.10.2025
06:20 - 07:05 Uhr

Gestalterin Karin Schiller reist durch die Historie dieses Flusses, der durch Niederösterreich, das Burgenland und Ungarn fließt und dort in die Kleine Donau mündet.

Das Bild zeigt eine historische Schlossanlage, umgeben von Grünflächen und Bäumen. Auf der linken Seite ist ein Gebäude mit einem hohen, markanten Schornstein und mehreren spitzen Dächern sichtbar. Die Dächer sind rot und aus Ziegeln, während die Wände des Schlosses aus grauem Stein bestehen, der an einigen Stellen verwittert ist. Es gibt große Fenster, einige davon mit Rundbögen. Rechts im Bild ist ein weiteres, flacheres Gebäude zu sehen, das auch aus Stein besteht und teilweise von Pflanzen überwuchert ist. Der Vordergrund des Bildes ist von grünem Gras und Sträuchern geprägt, und ein schmaler Wasserlauf verläuft am unteren Bildrand. Der Himmel ist teilweise bewölkt, mit etwas Blau zwischen den Wolken. Das Schloss hat historische Bedeutung und ist Teil der Erbe-Österreich-Reihe, die sich mit Wasserwegen und deren Geschichte befasst.
Schloss Pottendorf
Quelle: Pammer Film

Die Fahrt führt über historische Orte wie Pottendorf, einst die Wiege der österreichischen Industrialisierung, den Ort Leithaprodersdorf, der schon zur Karolingerzeit bestanden hat, Schloss Seibersdorf mit dem Atomforschungszentrum, das Leithagebirge, wo Kalk abgebaut wurde, das Kloster Mannersdorf, die Spinnerei in Götzendorf, ferner Bruckneudorf, einst eine zentrale Militär- Schießstätte und der größte Militärkomplex der Monarchie, der Kaisersteinbruch, mit dessen Material das Wien der Ringstraßenzeit versorgt wurde, bis nach Pachfurth und die Gemeinde Rohrau, dem Geburtsort Joseph Haydns.

Ein Film von Karin Schiller.

