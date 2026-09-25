Dokumentation
Die Tara-Schlucht
Die Tara hat in Montenegro die tiefste Schlucht Europas gegraben: 78 Kilometer lang und 1300 Meter tief. Eine spektakuläre Wasserwelt voller Naturwunder. Der Fluss führt auch durch den Durmitor-Nationalpark, der zum UNESCO-Welterbe zählt, und mündet in die Drina. Von oben ist es nur ein schmales türkisblaues Band.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 04.10.2026
- 14:45 - 15:25 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Ton
- AD
Über 140 Kilometer schlängelt sich die Tara durch die Gebirgslandschaft Montenegros. Das Wasser der Tara kommt aus dem Komovi-Gebirge in der Nähe der albanischen Grenze. In 2000 Metern Höhe sammelt es sich in einem Quelldelta aus Bergbächen. Zur Schneeschmelze führen diese dann oft Hochwasser mit zerstörerischen Kräften. Trotzdem zieht der Fluss viele Menschen nahezu magisch an. Sie leben in abgelegenen Dörfern, meditieren im Kloster mit Ausblick, schützen als Ranger die Natur.
Weil ihr Wasser sehr sauber ist, leben in der Tara Bachforellen und Europäische Flusskrebse. In engen Windungen arbeitet sich der Fluss durch das dinarische Kalkgebirge. Im Unterlauf der Tara ist die Schlucht 78 Kilometer lang und 1300 Meter tief, was ihr den Namen "Grand Canyon Europas" einbrachte. Viele der steilen Ufer hat noch nie ein Mensch betreten. In den dichten Wäldern entlang der Tara ist die Natur in einem urwüchsigen Zustand. Davon zeugen die gewaltigen Schwarzkiefern, teils 400 Jahre alt und mit einem Umfang von bis zu vier Metern. Früher waren sie in vielen Teilen Europas anzutreffen, in Montenegro sind sie noch zahlreich vorhanden.
Ein Teil des Flusslaufs führt durch den Durmitor-Nationalpark, der zum UNESCO-Welterbe zählt. Dort leben Braunbären, Wölfe und Luchse. Auf ihrer letzten Etappe markiert die Tara die Grenze zwischen Montenegro und Bosnien und mündet schließlich in die Drina.