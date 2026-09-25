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Ein Boot mit zwei Personen im See des Spreewaldes

Dokumentation

Der Spreewald

Ein Netz aus Flussarmen und Kanälen, verzweigt und verbunden mit einer Länge von zusammen fast 1000 Kilometern - das ist der Spreewald. Gespeist von der Spree, ist im Südosten Brandenburgs eine außergewöhnliche Natur- und Kulturlandschaft aus Wasser, Wiesen und Wäldern entstanden. Wie gelingt es, die oft unberührte Natur zu bewahren?

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
11.10.2026
15:40 - 16:25 Uhr

Nach der letzten Eiszeit hat sich die Spree in der flachen Landschaft ausgebreitet. Es bildete sich ein weit verzweigtes Binnendelta mit unzähligen Wasserarmen, fruchtbaren Feuchtwiesen und Auenwäldern.

Später gruben die Menschen ein ganzes Geflecht aus Verbindungskanälen und Entwässerungsgräben. Rund 200 Wehre und Schleusen regulieren deren unterschiedlich hohen Wasserstände, oft ist es weniger als ein halber Meter. Im Spreewald sind die meisten Straßen Wasserstraßen.

Wer in den alten Dörfern die weit verstreuten Kaupen, die auf Talsandinseln gebauten Höfe, erreichen will, braucht deshalb einen flachen Kahn. Ob Traktor oder Tourist, Müll oder Post – alles wird so transportiert. Oft werden die Holzkähne noch von Hand und mit einem Eschenholzstab gestakt.

Die Menschen pflegen ihre traditionelle Lebensweise genauso, wie sie auch die Natur schützen. Rothirsche und Kraniche finden ihre Nischen in sumpfigen Niedermooren und unberührten Erlenwäldern. Im Dezember werden beim "Wasserschlag" weite Teile des inneren Spreewalds kontrolliert geflutet und stehen mehrere Wochen unter Wasser. Manchmal nur wenige Zentimeter hoch, doch die Feuchtwiesen erhalten so wieder neue Nährstoffe. Auch dadurch soll diese von Menschen bewirtschaftete und gleichzeitig naturnahe Landschaft, die auch UNESCO-Biosphärenreservat ist, bewahrt werden.

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