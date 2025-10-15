Wanderparadies Schweiz - Unterwegs auf der Via Spluga (4)

Die Via Spluga ist ein weissrotweiss markierter Bergwanderweg, auf dem Trittsicherheit und gutes Schuhwerk empfohlen sind. Die 65 Kilometer von der Schweiz bis nach Italien oder umgekehrt, können in vier Etappen erwandert werden. Die Via Spluga verläuft weitgehend entlang eines historischen Saumpfades, dessen ursprüngliche Bausubstanz zu einem grossen Teil erhalten geblieben oder wieder instand gestellt worden ist. Der Weitwanderweg ist mehr als ein Wanderweg, es ist eine Reise durch die Alpengeschichte. Wanderer erleben auf der historischen Säumerroute die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur und erkennen die zeitlose Bedeutung der Alpenregion. Es ist eine Reise, die nicht nur durch eindrucksvolle Landschaften führt, sondern auch in das Herz der Alpengeschichte eintaucht.