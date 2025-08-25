Rio de Janeiro von oben

Rio de Janeiro ist etwa so groß wie Dänemark. Er hat mehr als 17 Millionen Einwohner, aber auch viele Flecken unberührter Natur. Die Stadt Rio de Janeiro gründen Portugiesen im Jahr 1565. In den folgenden Jahrhunderten wird sie zur bedeutendsten Metropole Brasiliens. Vielerorts sind in der Stadt und in ihrem Hinterland Spuren der Kolonialzeit erhalten: Paläste, Kirchen und Siedlungen.