Dokumentation
Versteckte Paradiese – Unser Lech
Der Lech galt lange Zeit als schönster und artenreichster Voralpenfluss in Bayern. Doch heute hat der Lech mit einem natürlichen Wildfluss nichts mehr gemein.
43 Staustufen und Wehre versperren ihm zwischen Füssen und Donaumündung den Weg. Sein Verlauf in Schwaben ist geprägt von Stauseen und Kanälen. Doch es gibt Hoffnung: Naturschützer kämpfen für die Renaturierung des Lechs.<br/><br/>Ein Zukunftsprogramm soll dem geschundene Fluss seine ökologische Funktion als Lebensader zwischen Alpen und Donau zurückgeben. Ein Jahrhundertprojekt mit dem Ziel, dass der Lech wieder leben kann.
Von seinen Quellen in den österreichischen Alpen bis zur Mündung in die Donau legt der Lech gut 250 Kilometer zurück. Auf den ersten 80 Kilometern, in Österreich bis zur deutschen Grenze, ist er noch ein richtiger Wildfluss. Canyons und ausgedehnte Schotterbänke prägen dort den Lech. Aber wie sieht es nach der Grenze in Bayern aus?
Ein Jahr lang ist der Filmemacher Jens-Uwe Heins dem Lech über seinen gesamten Verlauf gefolgt. Auf seiner Flussreise hat er Menschen getroffen, die sich am Lech für die Natur einsetzen. Tomas Frey etwa ist Projektleiter beim Bund für Umwelt und Naturschutz in Bayern. Er kennt jeden Meter am Fluss und will den Lech in Bayern wieder zu einem natürlichen Wildfluss machen.
Michael Schödl vom Landesbund für Vogelschutz kämpft mit seinem Team am Lech für die letzten Brutpaare von Flussuferläufer und Regenpfeifer. Bei Landsberg stört ein Mäusebussard jedes Jahr im Frühling Jogger und Spaziergänger – eine Rangerin hat Verhaltensregeln für sie parat.
Über das Aussterben der Eschenbäume berichtet ein Förster im Westernholz. Eberhard Pfeifer setzt sich seit 40 Jahren für die Erhaltung des Lechs ein und erlebt während der Dreharbeiten eine Umweltkatastrophe. Ein Team des Seewiesener Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz erforscht am Lech, warum Blaumeisen gern fremdgehen. Und im Augsburger Stadtwald werden seltene Przewalski-Pferde als Landschaftspfleger eingesetzt, und in der Donaumündung helfen Biobauern mit Wasserbüffeln und ein Förster bei der Rettung gefährdeter Orchideen.
Mit traumhaften Naturbildern führt die Dokumentation in die letzten Paradiese am Lech. Dorthin, wo Uhu, Haubentaucher, Nachtigall und neuerdings auch Bienenfresser ihre Heimat haben. Ein filmisches Plädoyer für den Erhalt der Natur in dieser Region.