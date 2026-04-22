Dokumentation
Verborgene Gärten von Wien (2/2)
Gestalterin Patrice Fuchs besucht wieder jene beeindruckenden privaten und unzugänglichen Gartenanlagen, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.05.2026
- 10:45 - 11:30 Uhr
Gärtner denken ja oft in Generationen – vieles, was sie pflanzen, überdauert sie. Und so bildet sich in den Gärten der Bourgeoisie des späten 19. Jahrhunderts noch immer ein Hauch des Glanzes ab, der diese Epoche ausgemacht hat.
Der Zweiteiler ist eine charmante Melange aus Gartenkunst von heute und der Geschichte dieser Häuser: ein barocker Hinterhofgarten (Bild ganz oben) in der Lerchenfelder Straße im achten Wiener Gemeindebezirk, ein Innenhofgarten mitten im siebenten Bezirk, der Schulgarten Kagran mit einem Rothschild’schen Heizhäuschen, einem „Monet-Garten“ und vielem mehr, sowie ein Gemeinschafts-Dachgarten auf einem Gemeindebau am Handelskai in der Leopoldstadt.