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Das Bild zeigt einen Hinterhofgarten in Wien. Im Vordergrund befindet sich ein grauer, runder Blumentopf, der auf einem anderen, größeren Pflanztopf steht. Daneben liegen mehrere terrakottafarbene Pflanzenschalen. Im Hintergrund ist ein kleiner, einfacher Garten mit viel Grün zu sehen, darunter verschiedene Pflanzenarten. Besonders auffällig ist ein dichter begrüntes Gebüsch mit kleinen, weißen Blüten. An einer Wand sind einige vertikale Strukturen erkennbar, die darauf hindeuten, dass Pflanzen daran wachsen. Hinter dem Garten ist ein einfaches, helles Gebäude mit einem schrägen Dach und einem Fenster, das von einem grünen Rahmen umgeben ist. Die gesamte Szenerie vermittelt einen ruhigen, idyllischen Eindruck von einem versteckten Garten, der durch die dichte Vegetation leicht verwildert wirkt.

Dokumentation

Verborgene Gärten von Wien (2/2)

Gestalterin Patrice Fuchs besucht wieder jene beeindruckenden privaten und unzugänglichen Gartenanlagen, die der Öffentlichkeit sonst verborgen bleiben.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.05.2026
10:45 - 11:30 Uhr

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Ausschnitt eines Kaktus, Orchideenblüte, Teefelder in Indien, historischer Steinmosaikboden, ausgetrockneter Flusslauf

Verborgene Gärten von Wien

Gärtner denken ja oft in Generationen – vieles, was sie pflanzen, überdauert sie. Und so bildet sich in den Gärten der Bourgeoisie des späten 19. Jahrhunderts noch immer ein Hauch des Glanzes ab, der diese Epoche ausgemacht hat.

Das Bild zeigt einen Pavillon in einem Garten. Der Pavillon hat ein graues Dach und ist aus Holz mit verzierten Kanten und einem schwarzen Geländer gefertigt. Vor dem Pavillon führen ein paar Stufen zu einer ebenen Fläche. Um den Pavillon herum gibt es gepflegte Rasenflächen sowie einige Blumenbeete mit bunten Blumen, insbesondere rosa und weiße Blüten. Im Hintergrund sind hohe Bäume und Sträucher zu sehen, die dem Platz eine grüne und schattige Atmosphäre verleihen. Die Szene vermittelt einen idyllischen Eindruck eines ruhigen Gartens.
Pavillon von der Weltausstellung, heutiger Standort Schulgarten Kagran.
Quelle: PATRICE FUCHS

Der Zweiteiler ist eine charmante Melange aus Gartenkunst von heute und der Geschichte dieser Häuser: ein barocker Hinterhofgarten (Bild ganz oben) in der Lerchenfelder Straße im achten Wiener Gemeindebezirk, ein Innenhofgarten mitten im siebenten Bezirk, der Schulgarten Kagran mit einem Rothschild’schen Heizhäuschen, einem „Monet-Garten“ und vielem mehr, sowie ein Gemeinschafts-Dachgarten auf einem Gemeindebau am Handelskai in der Leopoldstadt.

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