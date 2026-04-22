Dokumentation
Verborgene Gärten von Wien (1/2)
Hinter Mauern und verwachsenen Zäunen liegen Wiens verborgene Gartenjuwele: weitläufige Grünanlagen, von den Passanten oft unbemerkt.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 30.05.2026
- 10:00 - 10:45 Uhr
Grünanlagen, die großzügige Villen einsäumen und die vom bürgerlichen Wohlstand des späten neunzehnten Jahrhunderts erzählen. Für diesen neuen Erbe Österreich Zweiteiler haben die heutigen Eigentümer dieser Gärten ihre Tore geöffnet.
Gestalterin Patrice Fuchs zeigt, was es heißt, dieses grüne Erbe zu erhalten, und wieviel Freude und Genuss es zugleich bringt, die schöne Jahreszeit hier zu verbringen.
In Folge eins geht es um den historischen Terrassengarten der Villa Wustl in Hietzing, die Kritzendorfer Weekend- und Kleingärten im Überschwemmungsgebiet, den Dachgarten- am ehemaligen Franz-Josefs-Bahnhof (Bild oben) im Alsergrund und um einen verborgenen Biedermeier-Hofgarten in der Seidengasse im siebenten Wiener Gemeindebezirk.