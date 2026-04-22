Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Verborgene Gärten von Wien
  4. Verborgene Gärten von Wien (1/2)
Das Bild zeigt einen verselbstständigten Dachgarten der ehemaligen Wirtschaftsuniversität in Wien. Aus der Vogelperspektive sind verschiedene Dachstrukturen sichtbar, die mit grünen Pflanzen und Bäumen bewachsen sind. Die Gebäudeoberflächen sind größtenteils mit Glas und metallischen Elementen gestaltet. Auf den Dächern wachsen verschiedene Arten von Pflanzen, darunter auch größere Bäume, die dem Raum ein grünes und lebendiges Aussehen verleihen. Der Boden des Dachgartens besteht aus Fliesen und unregelmäßig verteilten Vegetationsbereichen. Um den Garten herum sind begrünte Bereiche sichtbar, die eine Mischung aus Natur und urbanem Raum darstellen. Das Bild vermittelt einen Eindruck von einer ruhigen und inspirierenden Umgebung, die sich inmitten der städtischen Architektur befindet.

Dokumentation

Verborgene Gärten von Wien (1/2)

Hinter Mauern und verwachsenen Zäunen liegen Wiens verborgene Gartenjuwele: weitläufige Grünanlagen, von den Passanten oft unbemerkt.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
30.05.2026
10:00 - 10:45 Uhr

Mehr

Ausschnitt eines Kaktus, Orchideenblüte, Teefelder in Indien, historischer Steinmosaikboden, ausgetrockneter Flusslauf

Verborgene Gärten von Wien

Grünanlagen, die großzügige Villen einsäumen und die vom bürgerlichen Wohlstand des späten neunzehnten Jahrhunderts erzählen. Für diesen neuen Erbe Österreich Zweiteiler haben die heutigen Eigentümer dieser Gärten ihre Tore geöffnet.

Das Bild zeigt zwei Frauen in einem privaten Biedermeiergarten. Im Vordergrund sind viele Pflanzen zu sehen, darunter gelbe Blumen, die in voller Blüte stehen. Die Frauen sitzen im Grünen, umgeben von verschiedenen Pflanzen und Sträuchern. Die eine Frau trägt ein rotes Oberteil, während die andere ein schwarzes Trägertop trägt. Beide scheinen entspannt und engagiert im Gespräch zu sein. Der Hintergrund ist weniger deutlich, da er mit Pflanzen und möglicherweise einer Wand oder einem Fenster verschwommen ist. Insgesamt vermittelt das Bild eine ruhige, naturnahe Atmosphäre inmitten eines gepflegten Gartens.
Gartenexpertin Eva Berger in einem privaten Biedermeiergarten.
Quelle: PATRICE FUCHS

Gestalterin Patrice Fuchs zeigt, was es heißt, dieses grüne Erbe zu erhalten, und wieviel Freude und Genuss es zugleich bringt, die schöne Jahreszeit hier zu verbringen.

In Folge eins geht es um den historischen Terrassengarten der Villa Wustl in Hietzing, die Kritzendorfer Weekend- und Kleingärten im Überschwemmungsgebiet, den Dachgarten- am ehemaligen Franz-Josefs-Bahnhof (Bild oben) im Alsergrund und um einen verborgenen Biedermeier-Hofgarten in der Seidengasse im siebenten Wiener Gemeindebezirk.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.