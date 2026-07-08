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Dokumentation

unterwegs: Mauritius

Die schönsten Strände der Welt, ein äusserst angenehmes Klima, Hotellerie und Gastronomie auf Spitzenniveau und überall freundliche Menschen - so kennt man Mauritius. All dies hat die Insel im Indischen Ozean auch zur perfekten Hochzeits- und Flitterwochen-Destination gemacht. Und viele, die dort waren, sagen, Mauritius mache glücklich.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Verfügbar in
D / CH / A
Verfügbar bis:
bis 31.12.2026

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unterwegs Sendetypical

unterwegs

Die Reise beginnt an einem der schönsten Strände der Insel bei Le Morne. Dort macht die Wedding-Planerin Sarah-Jane täglich Menschen "glücklich": Im Auftrag einer Hotelkette organisiert sie Hochzeiten wie aus dem Bilderbuch. Luc Billard bietet Tauchabenteuer mit ganz speziellen Geräten. Er organisiert Unterwassertouren mit Unterseebooten und Tauchscootern à la James Bond.

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