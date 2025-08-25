Dokumentation
unterwegs - Kenia: Savanne, Wildtiere und Moderne
In Kenia, dem Land der weiten Savannen, leben Elefanten, Löwen und Giraffen in freier Wildnis, wo die Erde rot leuchtet und das Buschland bis zum flimmernden Horizont reicht.
Die Dokumentation aus der Reihe "unterwegs" führt nach Kenia. Die Reise von Moderatorin Andrea Jansen beginnt in Lamu, an der Ostküste des Landes. Die Zeit scheint dort zuweilen stehen geblieben zu sein, ganz im Gegensatz zu Nairobi, der nächsten Station.
Auf das hektische Treiben in der Millionenstadt folgen endlose Weiten in der Masai Mara, der Endstation von Andrea Jansens Reise. Mit dem Masai James erlebt Andrea die unvergessliche Wildnis Afrikas: Sie beobachtet Giraffen, Nilpferde, Zebras und Elefanten und erlebt die Flussüberquerung von Hunderten von Gnus mit.