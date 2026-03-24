Dokumentation
unterwegs: Island
Vulkane, Geysire und Elfen
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.12.2026
Die Journalistin Wasiliki Goutziomitros entdeckt Island und trifft viele interessante Menschen, darunter den Vulkanfilmer Villi Knudsen und Miss World 2005 Unnur Birna Vilhjálmsdóttir.
Farbenprächtige Landschaften, heisse Quellen und wasserspeiende Geysire gehören ebenso zu Island wie die manchmal etwas eigenwilligen Menschen, die dort leben. Island ist aber auch bekannt für seine Trolle und Elfen und die berühmten Islandpferde.