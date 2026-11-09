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Auf dem Bild ist ein Teller mit verschiedenen Sorten Weihnachtsgebäck zu sehen. Die Kekse haben unterschiedliche Formen und Farben, einige sind mit Puderzucker bestäubt oder mit dunkler Schokolade überzogen. Neben dem Teller steht eine brennende Kerze.

Dokumentation

Süße Weihnachten in Wien

Der Genuss von süßem Kleingebäck - von den Wiener Zuckerbäckern kunstvoll geformt und raffiniert gewürzt - war früher nur den obersten Gesellschaftsschichten vorbehalten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
19.12.2026
12:15 - 13:00 Uhr

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Unser Österreich Sendetypical 16zu9 2400x1350

Unser Österrreich

Generell beschränkte sich für die meisten Menschen das kulinarische Erlebnis auf Feiertage.

Das Bild zeigt den Stephansplatz in Wien bei Nacht. Im Vordergrund steht ein beleuchteter Weihnachtsbaum. Im Hintergrund sind die schönen, historisch gestalteten Gebäude und der Stephansdom sichtbar.
Christbaum am Stephansplatz.
Quelle: Schukoff

Die Tradition des Weihnachtsgebäcks ist überraschenderweise gar nicht so alt, auch wenn sie in anderer Form weit zurückreicht und sich aus heidnischem Brauchtum ableitet. Erst die Zuckerrübe und die Verfügbarkeit von exotischen Gewürzen brachten das Weihnachtsgebäck auf den bürgerlichen Gabentisch und auf den Christbaum.

Nur wenige Menschen wissen, wo der allererste Christbaum in Wien aufgeputzt wurde - wo er es übrigens auch heute noch wird…

Das Bild zeigt ein Stück Kletzenbrot auf einem Teller. Das Gebäck ist in Scheiben geschnitten und hat eine braune Farbe mit Sicht auf verschiedene Zutaten. Um den Teller liegen goldenes Dekor und Weihnachtskugeln.
Kletzenbrot.
Quelle: Schukoff

Alexander und Nadeschda Schukoff geht es in diesem mehrfach international preisgekrönten Film weniger um Anleitungen zum Nachbacken von Rezepten, sondern - wie in all ihren Filmen - um das Aufspüren von weniger bekannten Tatsachen rund um die Geschichte und Traditionen der berühmten Naschereien, vom Christstollen bis zum Vanillekipferl, von den Linzer Augen bis zum Windgebäck, vom Lebkuchen bis zum Kletzenbrot und noch viel mehr.

So backen auch heute noch die Wiener Zuckerbäcker nach handgeschriebenen Rezepten ihrer Vorfahren und hüten diese fest verschlossen.

In einer Backstube arbeiten mehrere Personen, die in weißer Kleidung und Kochmützen gekleidet sind. Sie rühren Zutaten in Schüsseln, während verschiedene Utensilien auf einer Arbeitsfläche stehen.
Backstube.
Quelle: Schukoff

Der Blick mit der Kamera über die Schultern der Bäcker und Konditoren lässt manches Geheimnis erahnen, dass das Wiener Weihnachtsgebäck zu diesem vollendeten Gaumenschmaus macht: Wie bei keinen anderen Gerichten kann jedes Gramm Zucker, Mehl, Butter und Ei über das Gelingen entscheiden, weiß jeder, der versucht zu Hause sich mit den Meisterkonditoren zu messen...

Die filmische Reise führt auch über die Felder der Bauern rund um Wien, an der Weizenernte und Mühlen vorbei, begleitet Nussbäume innovativer Bauern von der Blüte bis zur Ernte und zeigt, wie aus einem zarten Pflänzchen die gehaltvolle Zuckerrübe gedeiht.

Ein Film von Alexander Schukoff.

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