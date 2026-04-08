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  4. Hinter den Fassaden des Wiener Rathauses
Das Bild zeigt das Wiener Rathaus, ein beeindruckendes neugotisches Gebäude, das sich durch seine aufwändige Architektur auszeichnet. Die Fassade ist aus hellem Stein und wird durch zahlreiche filigrane Verzierungen akzentuiert. Auf beiden Seiten des Rathauses ragen hohe Türme empor, die mit goldenen Zifferblättern und anderen dekorativen Elementen geschmückt sind. Im Vordergrund ist ein Straßenlaterne zu sehen, die zur städtischen Umgebung gehört. Am oberen Bildrand ist ein klarer Himmel zu erkennen, der das Rathaus in ein freundliches Licht taucht. Im Bild sind auch grüne Äste von Bäumen sichtbar, die dem Motiv eine frische Note verleihen. Das Rathaus steht zentral in Wien und ist bekannt für seine vielfältigen Veranstaltungen und politischen Funktionen.

Dokumentation

Hinter den Fassaden des Wiener Rathauses

Ein Wahrzeichen der Stadt, Schauplatz politischer Entscheidungen und Sitz der Verwaltung - aber auch Bühne für rauschende Bälle, große Empfänge und besinnliche Feste: das Wiener Rathaus.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.05.2026
17:45 - 18:30 Uhr
Das Bild zeigt zwei Männer, die an einem hohen Turm arbeiten, der Teil des Wiener Rathauses ist. Der Turm ist reich verziert mit gotischen Elementen und hat verschiedene Architekturdetails, darunter Spitzbögen und Ornamentik. Die Männer sind mit Sicherheitsausrüstung ausgestattet, darunter Helme und Klettergurte, und benutzen eine Leiter, um an die oberen Bereiche des Turms zu gelangen. Im Hintergrund ist ein klarer blauer Himmel mit wenigen Wolken zu sehen. Der Fokus des Bildes liegt auf der Arbeit der Handwerker, die historische Strukturen des Rathauses instandhalten.
Für die Fassadensanierung braucht man Bergsteigerkenntnisse
Quelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Jeder kennt den Platz davor mit seinen unzähligen Veranstaltungen - vom Eistraum bis zum Sommerfestival, vom Zirkus bis zum Adventmarkt. Doch was geschieht hinter seiner - gerade erst sanierten - Fassade?

Alexander und Nadeschda Schukoff nehmen das Publikum mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Innere des Rathauses und blicken jenen über die Schultern, die es mit Leben füllen: Hausmitarbeiter, Handwerker, Techniker, Restauratoren und Verwaltungsangestellte.

Das Bild zeigt eine Person, die auf dem Boden kniet und eine Art meißelndes Werkzeug in der Hand hält. Sie arbeitet auf einem dekorativen Bodenbelag, der aus quadratischen Fliesen besteht, die mit einem filigranen, floralen Muster in Braun- und Gelbtönen gestaltet sind. Um die Person herum befinden sich Werkzeuge wie ein Hammer, ein Schraubenzieher und eine gelbe Basis (vermutlich ein Werkzeug). Im Hintergrund ist ein Eimer sichtbar, der mit einer unbestimmten Substanz gefüllt ist. Die Szene vermittelt den Eindruck von handwerklicher Arbeit, die Teil der Erhaltung oder Restaurierung des historischen Wiener Rathauses ist.
Auch die Böden müssen regelmäßig saniert werden.
Quelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Sie pflegen die historischen Strukturen, halten sie instand, restaurieren oder bringen sie mit modernster Technologie auf den neuesten Stand.

Der Film öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben, und enthüllt verborgene Details dieses einzigartigen Bauwerks - von den "sprechenden Steinen" der Fassade bis zur genialen "Fernkältetechnik" des Architekten Friedrich Schmidts aus dem 19. Jahrhundert.

Das Bild zeigt einen Handwerker, der an einem Bleiglasfenster arbeitet. Er ist von der Seite zu sehen und trägt eine graue, karierte Hemdbluse sowie eine Brille. In seiner rechten Hand hält er ein Werkzeug, während seine linke Hand das Bleiglasfenster stützt. Das Fenster ist mit bunten, geometri­schen Mustern gestaltet, darunter grüne, gelbe und braune Glasstücke, die durch Bleielemente zusammengefasst sind. Im Hintergrund sind Steine und Mauerwerk des Gebäudes sichtbar, was auf die historische Struktur hinweist. Die gesamte Szene vermittelt den Eindruck von Handwerkskunst und Restaurierungsarbeit.
Bleiglasfenster müssen abgedichtet werden.
Quelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Die Kamera folgt stillgelegten Schienen im Keller, führt durch verborgene Gänge unter dem Rathaus, entlang weitläufiger Lüftungsschächte und über schmale Holzstege zum imposanten Dachstuhl und darüber hinauf aufs Dach.

Zu Wort kommen in diesem Film Mitarbeiter des Rathauses, Wiener Handwerksmeister, Historiker und politische Würdenträger.

Ein Film von Alexander Schukoff.

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