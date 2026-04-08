Dokumentation
Hinter den Fassaden des Wiener Rathauses
Ein Wahrzeichen der Stadt, Schauplatz politischer Entscheidungen und Sitz der Verwaltung - aber auch Bühne für rauschende Bälle, große Empfänge und besinnliche Feste: das Wiener Rathaus.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 12.05.2026
- 17:45 - 18:30 Uhr
Jeder kennt den Platz davor mit seinen unzähligen Veranstaltungen - vom Eistraum bis zum Sommerfestival, vom Zirkus bis zum Adventmarkt. Doch was geschieht hinter seiner - gerade erst sanierten - Fassade?
Alexander und Nadeschda Schukoff nehmen das Publikum mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Innere des Rathauses und blicken jenen über die Schultern, die es mit Leben füllen: Hausmitarbeiter, Handwerker, Techniker, Restauratoren und Verwaltungsangestellte.
Sie pflegen die historischen Strukturen, halten sie instand, restaurieren oder bringen sie mit modernster Technologie auf den neuesten Stand.
Der Film öffnet Türen, die sonst verschlossen bleiben, und enthüllt verborgene Details dieses einzigartigen Bauwerks - von den "sprechenden Steinen" der Fassade bis zur genialen "Fernkältetechnik" des Architekten Friedrich Schmidts aus dem 19. Jahrhundert.
Die Kamera folgt stillgelegten Schienen im Keller, führt durch verborgene Gänge unter dem Rathaus, entlang weitläufiger Lüftungsschächte und über schmale Holzstege zum imposanten Dachstuhl und darüber hinauf aufs Dach.
Zu Wort kommen in diesem Film Mitarbeiter des Rathauses, Wiener Handwerksmeister, Historiker und politische Würdenträger.
Ein Film von Alexander Schukoff.