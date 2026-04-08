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Das Bild zeigt zwei Rauchfangkehrer auf dem Dach eines Gebäudes in Wien. Im Vordergrund steht ein männlicher Rauchfangkehrer, der ein traditionelles Werkzeug, einen Besen mit einem langen Holzgriff, in der Hand hält. Er trägt eine schwarze T-Shirt und schwarze Arbeitskleidung. Neben ihm geht eine weibliche Rauchfangkehrerin, ebenfalls in schwarzer Kleidung, mit geflochtenem Haar. Im Hintergrund ist die beeindruckende Skyline von Wien zu sehen. Besonders markant ist der Stephansdom mit seinem hohen, spitzen Turm, der rechts im Bild steht. Das Stadtbild besteht zudem aus diversen Dächern und Gebäuden, einige davon mit geschwungenen Formen und unterschiedlichen Farben. Der Himmel ist blau mit einigen weißen Wolken. Das Bild vermittelt den Eindruck eines sonnigen Tages in der Stadt, während die Rauchfangkehrer ihrer Arbeit nachgehen.

Dokumentation

Die Wiener Rauchfangkehrer

Rauchfangkehrer, viel mehr nur als Handwerker, die uns regelmäßig besuchen, sondern auch Glückssymbol.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.05.2026
17:00 - 17:45 Uhr
Das Bild zeigt einen Rauchfangkehrer, der auf einem Dach arbeitet. Er trägt eine schwarze Arbeitsjacke mit goldenen Knöpfen und eine weiße Kopfbedeckung. In seiner rechten Hand hält er ein Werkzeug, das aus einem langen Seil mit einer Bürste an einem Ende besteht. Das andere Ende des Seils ist mit einer goldenen Kugel verbunden. Im Hintergrund erstreckt sich eine städtische Skyline, die aus verschiedenen Gebäuden und Dächern besteht. Die Szene ist bei Tageslicht aufgenommen, und der Himmel ist klar. Die Umgebung deutet auf eine große Stadt hin, wahrscheinlich Wien, da der Film über die Wiener Rauchfangkehrer handelt. Insgesamt vermittelt das Bild den Eindruck von handwerklicher Tradition und moderner Arbeitsweise in einem urbanen Umfeld.
Rauchfangkehrer beim Reinigen eines modernen Kamins.
Quelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Wenn man ihnen auf der Straße begegnet, in ihrer schwarzen Arbeitskleidung mit ihren traditionellen Werkzeugen, wird ihnen freundlich zugewunken, man wechselt ein paar Worte, klopft ihnen auf die Schultern oder reibt an den goldenen Knöpfen der schwarzen Lederjacke.

Aber sie bringen viel mehr als nur Glück: Die Rauchfangkehrer. Alexander und Nadeschda Schukoff erzählen in diesem Film die Geschichte der Wiener Rauchfangkehrer und blicken ihnen bei der Arbeit über die Schultern.

Die unverwechselbare Skyline von Wien zwischen Gloriette, Stephansdom und dem Riesenrad bildet die eindrucksvolle Kulisse.

Das Bild zeigt einen Dachboden der Orangerie des Schlosses Schönbrunn in Wien. Im Raum sind zahlreiche Holzstrukturen sichtbar, darunter dicke Balken, die das Dach stützen. In der Mitte des Bildes steht ein Rauchfangkehrer, der schwarz gekleidet ist und eine Kappe trägt. Er steht an einer großen, weißen Wand, die sich als Kamin herausstellt. Der Rauchfangkehrer berührt offensichtlich die Oberfläche mit beiden Händen und scheint eine Prüfung oder Wartung durchzuführen. Um ihn herum sind Holzgeländer sichtbar, die den Arbeitsbereich abgrenzen. Über dem Kamin sind metallische Rohre sichtbar, die eine technische Installation andeuten. Das Licht im Raum ist gedämpft, was eine atmosphärische Stimmung erzeugt.
Rauchfangkehrer am Dachboden der Orangerie des Schloss Schönbrunn.
Quelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Auch durch schliefbare Kamine, Waschküchen und Selchen führt die spannende Dokumentation, die auch einen seltenen Einblick unter die Orangerie des Schloss Schönbrunn gewährt.

Rauchfangkehrermeister und Meisterinnen erzählen aus ihrem Berufsleben, woher es kommt dass sie als Glücksbringer gelten oder den Doppeladler des Kaiserhauses an ihrer Gürtelschnalle tragen dürfen.

Das Bild zeigt eine Gruppe von Rauchfangkehrern, die in einer festlichen Umgebung versammelt sind. Sie tragen traditionelle schwarze Arbeitskleidung, mit goldenen Knöpfen und weißen Kopfbedeckungen. Einige von ihnen haben Schärpen mit Aufschriften, die auf die „Landesinnung Wien“ hinweisen. In der Mitte des Bildes steht ein Raucherkehrer, der eine Fahne hält, auf der verschiedene Wappen und Symbole abgebildet sind. Im Hintergrund sind weitere Personen zu sehen, die ebenfalls festliche Kleidung tragen und aufmerksam in die gleiche Richtung schauen. Die Umgebung wirkt feierlich und traditionell, mit Dekorationen, die auf ein besonderes Ereignis hindeuten. Die Beleuchtung ist hell und hebt die Details der Kleidung und der Fahnen hervor. Das Bild vermittelt ein Gefühl von Gemeinschaft und traditioneller Handwerkskunst, während die Rauchfangkehrer ihrer Verantwortung als Glücksbringer und Handwerker nachgehen.
Rauchfangkehrer - in der traditionellen Innungs-Uniform
Quelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Wo es die ersten Rauchfänge gab oder von wo aus die Rauchfangkehrer ihre Wanderung durch den Kontinent starteten. Wie wird es mit dem Beruf des Rauchfangkehrers weitergehen, wenn fossile Brennstoffe weitgehend aus dem Verkehr gezogen werden?

Die Antwort wird überraschen: Der Film zeigt, wie sich diese Zunft schon seit Jahrhunderten stets neu erfinden musste und nun den Wandel zu einem hochtechnisierten Beruf im Dienste der Sicherheit, Luftqualität und Klimaschutz vollzieht.

Ein Film von Alexander und Nadeschda Schukoff.

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