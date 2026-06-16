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Eine Hand berührt eine junge Weinrebe an einem Spalier im Weingarten unter blauem Himmel.

Dokumentation

Die Südsteiermark im Jahresverlauf

Die vier Jahreszeiten im Jahreszyklus beeinflussen Menschen, Tiere, Landschaft, die gesamte Umwelt. Besonders sichtbar bei den Weinbergen der Südsteiermark.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
25.07.2026
15:05 - 15:30 Uhr

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Unser Österreich Sendetypical 16zu9 2400x1350

Unser Österrreich

So geht es das ganze Jahr über darum, sich an die natürlichen Gegebenheiten anzupassen und innerhalb des Jahreszyklus zu wirtschaften.

Luftaufnahme einer hügeligen Landschaft mit Weinbergen und verstreuten Bauernhöfen in der Südsteiermark bei sonnigem Wetter.
Weinberge in der Südsteiermark.
Quelle: splash productions

Auch an die veränderten Klimabedingungen müssen sich die Weinbauern und Weinbäuerinnen anpassen. Schneebedeckte Hügel und üppige Winterlandschaften sind rar geworden, kalte Tage im späten Frühling zerstören die jungen Triebe, Unwetter und Hitze im Sommer lassen ganze Ernten ausfallen.

Die Natur demonstriert jedes Jahr aufs Neue ihre Unberechenbarkeit und erinnert demütig daran, dass auch der Mensch nur Teil eines Kreislaufs ist und sich den natürlichen Gegebenheiten fügen muss.

Ein Film von Holger Bruckschweiger.

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