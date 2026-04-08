Die Kunst des Seifensiedens

Seifenproduktion

Quelle: Schukoff Film

Und noch viel mehr in Zeiten der globalen Corona-Krise wurde sie unverzichtbar und sogar zum potentiellen Lebensretter beim stündlichen Händewaschen.



Sie ist so selbstverständlich geworden, dass man kaum darüber nachdenkt, woher sie kommt, wer sie erfunden hat oder wie sie gemacht wird.



Alexander und Nadeschda Schukoff schildern in diesem international preisgekrönten Film in duftigen Farben eine junge Szene von Gründern, Quereinsteigern oder traditionellen Familienbetrieben, die erkannt haben, dass gerade dieses Gewerbe in Österreich eine ungeahnte Chance bietet.