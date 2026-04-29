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Das Bild zeigt eine Frau in einem historischen Kleid, das elegant und prächtig aussieht. Sie hat lange, leicht gewellte, brünette Haare, in denen mehrere glitzernde Sternenornamente eingeflochten sind. Ihr Gesicht ist sanft ausdrucksvoll, mit einem leichten Lächeln, das einen freundlichen Eindruck vermittelt. Die Frau trägt eine perlenbesetzte Halskette. Ihr Kleid hat weite, dekorierte Ärmel und ist bis zur Schulter ausgeschnitten. Der Hintergrund ist neutral gehalten, sodass der Fokus auf der Frau und ihrem Schmuck liegt. Das Bild vermittelt eine Atmosphäre von Eleganz und Anmut. Es ist ein Porträt, das sowohl Kleidung als auch Kunstfertigkeit im Goldschmiedehandwerk thematisiert.

Dokumentation

Meisterhandwerk: Die Goldschmiede der Habsburger

Die Goldschmiedekunst gehört zu den ältesten handwerklichen Fähigkeiten der Welt und in Wien gaben im Oktober 1366 Albrecht und Leopold der Dritte den Goldschmieden ihre erste Gewerbeordnung.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
06.06.2026
10:00 - 10:45 Uhr
Das Bild zeigt eine Werkstatt-Szene, die dem handwerklichen Prozess des Goldschmiedens gewidmet ist. Im Vordergrund steht ein Amboss aus Metall, auf dem mehrere kleine runde Metallringe abgelegt sind. Diese Ringe sind möglicherweise Prototypen für zukünftigen Schmuck. Neben dem Amboss befinden sich zwei Hämmer, einer mit einem schweren Kopf aus Metall und der andere mit einem Holzgriff, auf einer steinernen Unterlage. Die Umgebung wirkt rustikal, mit einem sichtbaren Holzboden und unscharfen Hintergrunddetails, die möglicherweise Werkzeuge oder weitere Materialien zeigen. Das Bild vermittelt einen handwerklichen Charakter und zeigt die grundlegenden Werkzeuge, die Gold- und Silberschmiede in ihrer Arbeit verwenden.
Goldschmiedewerkzeug
Quelle: Schukoff

Nadeschda und Alexander Schukoff nahmen das Jubiläum der 650 Jahr Feier zum Anlass für einen filmischen Streifzug durch die Geschichte der Zunft, aber auch durch die Werkstätten der Gold- und Silberschmiede.

Und beantworten Fragen, wie entsteht ein schlichter handgemachter Ring, wie werden die Glieder einer Kette geschmiedet und das seit Jahrhunderten?

Weltweit bekannt geworden ist die Kunst der Wiener Goldschmiede auch durch die "Sisi Sterne": Ein Porträt des deutschen Malers Franz Xaver Winterhalter zeigt Kaiserin Elisabeth mit neun in ihr Haar eingeflochtenen glänzenden Sternen. Diese Diamantsterne werden auch noch heute hergestellt, von dem Familienbetrieb der schon vor Generationen für die Reichsinsignien, Krone und Reichsapfel, des Kaiserhauses zuständig war. (Bild oben)

Das Bild zeigt eine Nahaufnahme, in der eine Hand mit einem silbernen Ring zu sehen ist. Der Ring ist mit einem roten Stein und zwei weißen Steinen verziert, die deutlich sichtbar sind. In der Hand wird eine Zange gehalten, mit der offenbar ein Stein in den Ring eingesetzt wird. Der Hintergrund ist dunkel und unscharf, wodurch der Fokus auf dem Ring und den handwerklichen Arbeiten liegt. Unter der Hand befindet sich eine Werkbank aus Holz, auf der der Ring platziert ist. Die Oberfläche der Werkbank zeigt Gebrauchsspuren und einen natürlichen, rustikalen Look. Der gesamte Eindruck vermittelt die Atmosphäre eines Goldschmiedewerkstatt, in der sorgfältige Handarbeit zur Schmuckherstellung durchgeführt wird.
Steine fassen.
Quelle: Schukoff

Wie wird ein Stein am Edelmetall befestigt - gefasst?

Eindrucksvolle Aufnahmen aus den großen Wiener Museen (KHM, NHM, MAK, Silberkammer) zeigen die Früchte der Sammelleidenschaft der Habsburger, die zu allen Epochen auf der Suche nach dem Seltenen, Außergewöhnlichen und Einzigartigen waren.

Eines der absoluten Highlights dabei: Der Edelsteinstrauß im Naturhistorischen Museum. Für die Dreharbeiten wurde er aus dem Hochsicherheits Schaufenster genommen, die 2863 individuell geschliffenen und gefassten Edelsteine durften aus nächster Nähe abgelichtet werden.

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