Meisterhandwerk: Die Goldschmiede der Habsburger

Goldschmiedewerkzeug

Quelle: Schukoff

Nadeschda und Alexander Schukoff nahmen das Jubiläum der 650 Jahr Feier zum Anlass für einen filmischen Streifzug durch die Geschichte der Zunft, aber auch durch die Werkstätten der Gold- und Silberschmiede.



Und beantworten Fragen, wie entsteht ein schlichter handgemachter Ring, wie werden die Glieder einer Kette geschmiedet und das seit Jahrhunderten?



Weltweit bekannt geworden ist die Kunst der Wiener Goldschmiede auch durch die "Sisi Sterne": Ein Porträt des deutschen Malers Franz Xaver Winterhalter zeigt Kaiserin Elisabeth mit neun in ihr Haar eingeflochtenen glänzenden Sternen. Diese Diamantsterne werden auch noch heute hergestellt, von dem Familienbetrieb der schon vor Generationen für die Reichsinsignien, Krone und Reichsapfel, des Kaiserhauses zuständig war. (Bild oben)