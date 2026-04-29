Dokumentation
Meisterhandwerk: Die Goldschmiede der Habsburger
Die Goldschmiedekunst gehört zu den ältesten handwerklichen Fähigkeiten der Welt und in Wien gaben im Oktober 1366 Albrecht und Leopold der Dritte den Goldschmieden ihre erste Gewerbeordnung.
- Produktionsland und -jahr:
-
- Datum:
- Sendetermin
- 06.06.2026
- 10:00 - 10:45 Uhr
Nadeschda und Alexander Schukoff nahmen das Jubiläum der 650 Jahr Feier zum Anlass für einen filmischen Streifzug durch die Geschichte der Zunft, aber auch durch die Werkstätten der Gold- und Silberschmiede.
Und beantworten Fragen, wie entsteht ein schlichter handgemachter Ring, wie werden die Glieder einer Kette geschmiedet und das seit Jahrhunderten?
Weltweit bekannt geworden ist die Kunst der Wiener Goldschmiede auch durch die "Sisi Sterne": Ein Porträt des deutschen Malers Franz Xaver Winterhalter zeigt Kaiserin Elisabeth mit neun in ihr Haar eingeflochtenen glänzenden Sternen. Diese Diamantsterne werden auch noch heute hergestellt, von dem Familienbetrieb der schon vor Generationen für die Reichsinsignien, Krone und Reichsapfel, des Kaiserhauses zuständig war. (Bild oben)
Wie wird ein Stein am Edelmetall befestigt - gefasst?
Eindrucksvolle Aufnahmen aus den großen Wiener Museen (KHM, NHM, MAK, Silberkammer) zeigen die Früchte der Sammelleidenschaft der Habsburger, die zu allen Epochen auf der Suche nach dem Seltenen, Außergewöhnlichen und Einzigartigen waren.
Eines der absoluten Highlights dabei: Der Edelsteinstrauß im Naturhistorischen Museum. Für die Dreharbeiten wurde er aus dem Hochsicherheits Schaufenster genommen, die 2863 individuell geschliffenen und gefassten Edelsteine durften aus nächster Nähe abgelichtet werden.