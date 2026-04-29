Dokumentation
Meisterhandwerk: Der Klang von Wien
Wien ist weltberühmt für seine Musik, für seine Komponisten, Virtuosen und Dirigenten. Es gilt als die Welthauptstadt der Musik.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 06.06.2026
- 10:45 - 11:35 Uhr
Touristen aus aller Welt kommen her, um Musik zu genießen und zahlreiche Musikbegeisterte von nah und fern schicken ihre talentierten Kinder hierher um die Musik zu studieren.
Oft wird vergessen, beim Erlebnis von Musikgenuss, dass die Musikinstrumente selbst, ihre Beschaffenheit, die Eigenart, ihre Qualität - für den Klang von ebenso großer Bedeutung sind, wie die Komponisten oder die Musiker.
Weltbekannt sind Wiener Klavierbaukunst und dass Wiener Geigen einen Vergleich mit den Meisterwerken der Italiener standhalten. Wenig bekannt ist, dass für die Wiener Orchester einige Instrumente in einer besonderen Bauart erzeugt werden.
Welche genau sind das? Und wie unterscheiden sie sich von den international üblichen Instrumenten in Klangfarbe und Klangvielfalt?
Den Wiener Orchestern spricht man nämlich einen besonderen Klang zu, der sich eindeutig von anderen unterscheidet. Alexander und Nadeschda Schukoff blicken den Wiener Instrumentenbauern über die Schultern, wie in ihren Werkstätten die handwerkliche Basis für den einzigartigen Klang der Wiener Orchester entsteht. In dieser Sendung werden Klänge der Wiener Instrumente den internationalen gegenübergestellt.
Ein besonderes Schmankerl: der berühmte Walzer aus dem Rosenkavalier als Solostück auf der Wiener Pauke. Geiger Julian Rachlin (Bild ganz oben) probiert beim Geigendoktor Marcel Richters eine wertvolle Geissenhof-Violine aus - denn es muss nicht immer Stradivari sein. Maestro Zubin Mehta erzählt von seinem Erlebnis, das erste Mal die Wiener Philharmoniker gehört zu haben. Clemens Hellsberg philosophiert über die Beziehung zwischen Geige und Musiker.
Paul Badura-Skoda führt auf einem klassischen Bösendorfer vor, wie der Wiener Walzer klingen soll. Musiker und Musikprofessoren erläutern die besondere Spieltechnik, die die Wiener Instrumente verlangen, und den typischen Musizierstil, der eng mit der Mentalität dieser Stadt verbunden ist.
Ein Spaziergang durch die Sammlung alter Musikinstrumente des Kunsthistorischen Museums Wien, ein Blick in die Labors der Musikuniversität, ein Ausflug in die traditionsreiche Klaviermanufaktur Bösendorfer, das Entstehen einer neuen Wiener Geige runden den filmisch-musikalischen Streifzug durch die Stadt der Musik ab. In eindrucksvoller Optik fallen in dieser Dokumentation die Späne des Stoffes, aus dem die Klänge sind.