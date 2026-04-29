Meisterhandwerk: Der Klang von Wien

Geigenbau.

Quelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Den Wiener Orchestern spricht man nämlich einen besonderen Klang zu, der sich eindeutig von anderen unterscheidet. Alexander und Nadeschda Schukoff blicken den Wiener Instrumentenbauern über die Schultern, wie in ihren Werkstätten die handwerkliche Basis für den einzigartigen Klang der Wiener Orchester entsteht. In dieser Sendung werden Klänge der Wiener Instrumente den internationalen gegenübergestellt.



Ein besonderes Schmankerl: der berühmte Walzer aus dem Rosenkavalier als Solostück auf der Wiener Pauke. Geiger Julian Rachlin (Bild ganz oben) probiert beim Geigendoktor Marcel Richters eine wertvolle Geissenhof-Violine aus - denn es muss nicht immer Stradivari sein. Maestro Zubin Mehta erzählt von seinem Erlebnis, das erste Mal die Wiener Philharmoniker gehört zu haben. Clemens Hellsberg philosophiert über die Beziehung zwischen Geige und Musiker.