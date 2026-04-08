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Das Bild zeigt eine junge Frau, die in einem Lavendelfeld steht. Sie hat lange, braune Haare und trägt ein schlichtes, graues T-Shirt. Ihr Gesicht zeigt einen nachdenklichen Ausdruck, während sie von mehreren Lavendelpflanzen umgeben ist, deren violette Blüten lebhaft und prachtvoll in den Vordergrund des Bildes ragen. Im Hintergrund ist der Himmel teilweise bewölkt, was eine sanfte Beleuchtung erzeugt. Es ist ein harmonisches und frisches Ambiente, das die natürliche Schönheit der Umgebung unterstreicht. Die Szene vermittelt ein Gefühl von Ruhe und der Arbeit in der Natur, insbesondere in Bezug auf die Ernte von Lavendel, der oft mit der Herstellung von Kosmetikprodukten assoziiert wird.

Dokumentation

Der Duft der Alpen

Kosmetik gilt oft als Synonym für internationale Massenware. Und doch wächst in Österreich eine eigenständige Branche heran.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
12.05.2026
13:15 - 14:00 Uhr
Das Bild zeigt eine Nahaufnahme von einem Arbeitsprozess in einer Produktionsstätte. Ein Arm, der mit einem lila Einweghandschuh bekleidet ist, hält einen weißen Messbecher, aus dem eine pflanzliche Mischung in eine offene, weiße Einkaufstasche geschüttet wird. Die Mischung besteht aus kleinen, getrockneten Pflanzenteilen, die in der Luft schweben. Im Hintergrund sind Teile der Produktionsanlage sichtbar, einschließlich metallener Maschinen und Rohrleitungen, die auf einen industriellen Kontext hinweisen. Das Licht ist hell und beleuchtet die Szene, wodurch Details der Pflanzenmaterialien hervorgehoben werden.
Zu sehen sind Nahaufnahmen wenn Pflegeöle gemischt, Hautcremen gerührt oder Zahnpasten und Make-up und noch vieles mehr hergestellt werden.
Quelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Im Schatten globaler Kosmetikkonzerne etablieren sich heimische Betriebe mit naturnahen Produkten. Erfolgreich und zunehmend auch öffentlich sichtbar. Alexander und Nadeschda Schukoff begeben sich im Alpenland Österreich auf Spurensuche in Kräutergärten, Manufakturen, Labore und Klosterbibliotheken und blicken den Meistern ihres Fachs über die Schulter.

Zu sehen sind eindrucksvolle Nahaufnahmen wenn Pflegeöle gemischt, Hautcremen gerührt oder Zahnpasten und Make-up und noch vieles mehr hergestellt werden.

Das Bild zeigt eine alte Destille, die aus Metall besteht und auf einem grünen, hügeligen Feld steht. Die Destille hat einen runden Körper und einen langen, gebogenen Auslass, der in eine Schraubenform übergeht. Im Hintergrund sind hohe, bewaldete Berge mit dichten, dunklen Nadelbäumen zu sehen, die von Nebel umhüllt sind. Der Himmel ist bewölkt und die Atmosphäre wirkt ruhig und naturverbunden. Das Gras um die Destille ist grün und etwas unrasiert, mit einzelnen Blumen, die im Bild verteilt sind. Insgesamt vermittelt das Bild eine ländliche Szenerie in den Alpen, die mit der Natur und der Tradition der Kräuterverarbeitung verbunden ist.
Destille.
Quelle: ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Dabei werden auch einige Geheimnisse enthüllt: Wie werden Pflanzenextrakte, ätherische Öle oder Bienenprodukte zu Kosmetik verarbeitet?

Was steckt hinter der Kunst der Parfumherstellung? Und welche Erkenntnisse Leonardo da Vincis sind bis heute essenzieller Bestandteil der Parfum- und Kosmetikherstellung?

Neben inhaltlicher Tiefe bietet der Film auch ein visuelles Erlebnis: Eine Reise durch die landschaftliche Vielfalt Österreichs - von dichten Wäldern über duftende Lavendelfelder bis zu saftigen Alpenwiesen und den hügeligen Weinbergen entlang der Donau.

Ein Film von Alexander Schukoff.

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