Das historische Graz

Schloss Eggenberg

Quelle: ORF/splash production.

Die erstmalige Erwähnung der Stadt geht auf das Jahr 1128 zurück. Zahlreiche Wahrzeichen zieren die Stadt und zeugen von einer reichen Geschichte, auch einer Geschichte der mittelalterlichen Kriege und Auseinandersetzungen, in der Graz durch die Zeit hindurch immer wieder attackiert wurde - von Ungarn, den Türken und den Franzosen.



Einige Bauwerke am Schlossberg blieben nach der französischen Besatzung erhalten. Und auch innerhalb der Stadt erinnern noch einige historische Bauwerke an ihr geschichtsträchtiges Wachstum, wie der Grazer Dom (Bild oben), die Zwillingstreppe in der Grazer Burg oder der spätere Herrschaftssitz Schloss Eggenberg.



Mit dem Zeughaus besitzt Graz auch noch die einzige erhaltene Waffenkammer weltweit.