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Zwei Türme vor blauem Himmel

Dokumentation

Das historische Graz

Städte verändern sich im Laufe der Zeit doch aus den historischen Wurzeln einer Stadt kann man deren Geschichte herauslesen. Graz besitzt bereits eine fast 1000-jährige Geschichte.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
18.07.2026
15:00 - 15:30 Uhr

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Unser Österreich Sendetypical 16zu9 2400x1350

Unser Österrreich
Eine Baumallee führt auf einen Schlosseingang zu
Schloss Eggenberg
Quelle: ORF/splash production.

Die erstmalige Erwähnung der Stadt geht auf das Jahr 1128 zurück. Zahlreiche Wahrzeichen zieren die Stadt und zeugen von einer reichen Geschichte, auch einer Geschichte der mittelalterlichen Kriege und Auseinandersetzungen, in der Graz durch die Zeit hindurch immer wieder attackiert wurde - von Ungarn, den Türken und den Franzosen.

Einige Bauwerke am Schlossberg blieben nach der französischen Besatzung erhalten. Und auch innerhalb der Stadt erinnern noch einige historische Bauwerke an ihr geschichtsträchtiges Wachstum, wie der Grazer Dom (Bild oben), die Zwillingstreppe in der Grazer Burg oder der spätere Herrschaftssitz Schloss Eggenberg.

Mit dem Zeughaus besitzt Graz auch noch die einzige erhaltene Waffenkammer weltweit.

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