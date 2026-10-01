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Ein Luchsgesicht sehr nah am rechten Rand des Bildes

Dokumentation

Unbekanntes Spanien 4/4

In La Mancha bewahrt Müller Juan Bautista das Wissen über historische Windmühlen – technische Meisterwerke, deren hölzerne Zahnräder seit 500 Jahren im Rhythmus des Windes arbeiten.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.10.2026
17:45 - 18:30 Uhr

Seine Arbeit ist keine Nostalgie, sondern die Bewahrung eines prägenden Erbes. In der Sierra de Andújar begleitet das Filmteam Biologen, die den Iberischen Luchs vor dem Aussterben retten – eine der beeindruckendsten Naturschutzgeschichten Europas.

Zwischen abgelegenen Tälern, Kamerafallen und scheuen Raubkatzen wird sichtbar, wie mühsam und zugleich hoffnungsvoll diese Arbeit ist.

Anschließend führt die Reise zu Teresa Gutiérrez, deren Liebe zu Safran sowohl ihre Küche als auch ihre Heimat prägt. Das wertvollste Gewürz der Welt wird dort in Handarbeit geerntet und trägt ganze Familiengeschichten in sich.

Schließlich lernt das Filmteam die Wooldreamers kennen, die ein modernes, nachhaltiges Textilprojekt mit vergessener Schafswolle ins Leben gerufen haben und damit ein ganzes Dorf inspirieren. Eine Folge voller stiller Revolutionen – und ein Blick auf Spaniens verborgene Zukunft.

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