Hauptnavigation

3SAT
Sie sind hier:
  1. 3sat
  2. Dokumentation
  3. Unbekanntes Spanien
  4. Von Cáceres nach Toledo
Zwischen eng beieinanderstehenden Häuserreihen sind bunte Gewebe gespannt.

Dokumentation

Unbekanntes Spanien 3/4

Diese Folge führt in ein Spanien, das sich nicht über touristische Kulissen definiert, sondern über seine Menschen und deren enge Verbundenheit zu Natur, Tradition und Gemeinschaft.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.10.2026
17:00 - 17:45 Uhr

Das Filmteam begleitet Schäfer José Manuel auf der jahrtausendealten Transhumanz – einem Marsch über Hunderte Kilometer, den heute nur noch wenige wagen. Zwischen Hitze, Gewitterfronten und einsamen Nächten zeigt sich ein Leben, das mit der Landschaft verschmilzt.

In Alagón del Río wiederum verwandelt das Projekt "Muro Crítico" nüchterne Dorfwände in farbige Erzählungen. Künstler aus der Region und Bewohner schaffen gemeinsam Kunst, die Identität stärkt und Geschichten sichtbar macht, die sonst verloren gingen.

Weiter südlich zeigt die Dehesa, warum sie zu den beeindruckendsten Kulturlandschaften Europas zählt: Dort lebt Rafael mit den fast ausgestorbenen Torbiscal-Schweinen – Tiere, die sich frei bewegen, Eicheln fressen und den berühmten Ibérico-Schinken prägen.

Schließlich begegnet das Filmteam Mari Carmen, einer Viehzüchterin im abgelegensten Winkel der Extremadura. Sie trotzt Einsamkeit, Hitze und Kälte und zeigt, was es heißt, seinen Platz in der Welt selbst zu wählen. Ein poetischer Blick auf ein Spanien, das verschwindet – und gerade deshalb berührt.

Meine Merkliste

Alle Inhalte auf Ihrer Merkliste sind noch mindestens 3 Tage verfügbar.

Sie haben derzeit keine Videos in Ihrer Merkliste

Sie können ein Video der Merkliste hinzufügen, indem Sie das "+" am Teaser oder Beitrag anwählen.

Live

Statische Headline

1h 7min

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

An dieser Stelle würden wir dir gerne die Datenschutz-Einstellungen anzeigen. Möglicherweise hast du einen Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktivert, welcher dies verhindert. Falls du die Datenschutzeinstellungen sehen und bearbeiten möchtest, prüfe, ob ein Ad-Blocker oder ähnliches in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus. So lange werden die standardmäßigen Einstellungen bei der Nutzung der 3sat Mediathek verwendet. Dies bedeutet, das die Kategorien "Erforderlich" und "Erforderliche Erfolgsmessung" zugelassen sind. Weitere Details erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

3sat Logo

Datenschutzeinstellungen

Offensichtlich ist in deinem Browser das Plugin "I don't care about Cookies" aktiviert. Eigentlich würden wir dir an dieser Stelle gerne die Datenschutzeinstellungen anzeigen. Dies wird durch das Plugin verhindert. Falls du die Webseite sehen und nutzen möchtest, prüfe, ob das Plugin in deinem Browser aktiv ist und schalte es aus.