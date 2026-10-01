Dokumentation
Unbekanntes Spanien 2/4
Der Bikepacker Ernesto Pastor führt durch die einsamen Montes Universales, wo aus der Stille Inspiration entsteht und eine neue Gemeinschaft von Reisenden, Wirten und Bewohnern wächst.
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 22.10.2026
- 16:15 - 17:00 Uhr
Seine Routen sind weit mehr als sportliche Abenteuer - sie sind eine Einladung, eine entvölkerte Region wiederzuentdecken. In Matarraña besucht das Filmteam ein Architekturprojekt, das weltweit einzigartig ist: die Solo Houses.
Zwischen Steineichen und Felsen entsteht eine Sammlung avantgardistischer Bauwerke, die mit der Natur verschmelzen und zeigen, wie visionär ländlicher Raum gedacht werden kann.
Im südaragonesischen Olba beweist eine kleine Dorfschule, dass Bildung ein ganzes Tal verändern kann. Familien aus ganz Spanien ziehen dorthin, weil Lernen im Freien, die Nähe zur Natur und Gemeinschaft eine Zukunft eröffnen, die viele verloren glaubten. In den ausgedehnten Wäldern Sorias erzählt die Viehzüchterin Laura Anton vom harten, aber freien Leben einer Frau, die ihren eigenen Weg gefunden hat zwischen Pferden, Rindern und den Rhythmen der Natur.
Und die Niederländerin Maaike Geurts wagt das Unmögliche: Sie kauft ein verlassenes Dorf, um es wiederzubeleben - Stein für Stein, Baum für Baum, gemeinsam mit Menschen, die nach einem neuen Anfang suchen.
Mitten im Herzen Spaniens beginnt eine Reise in Regionen, die kaum ein Urlauber kennt: weitläufige Berglandschaften, stille Hochebenen, verlassene Dörfer und Menschen, die dort mit Mut und Leidenschaft neue Wege gehen.