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Alte Steinbauten mit bewachsenen Dächern

Dokumentation

Unbekanntes Spanien 1/4

Mitten im verborgenen Herzen Spaniens öffnet sich ein Panorama abseits von Stränden und Metropolen: ein Spanien voller Leidenschaft, rauer Schönheit und überraschender Lebenswege.

Produktionsland und -jahr:
Datum:
Sendetermin
22.10.2026
15:35 - 16:15 Uhr

Dort leben Menschen, die in der Abgeschiedenheit ihrer Täler, Hochebenen und Dörfer ein fast verschwundenes Erbe bewahren. Diese Folge zeigt ein verletzliches, wildes Spanien voller Menschen, die ihre Heimat mit Leidenschaft neu beleben.

Da ist Chema, der letzte Hüter einer jahrhundertealten Tradition: Er züchtet seltene Hähne mit goldschimmernden Federn, aus denen kunstvolle Fliegen für das Angeln entstehen. Seine Welt aus Flussrauschen, Federn und treuen Mastiffs wirkt wie ein Relikt – und zugleich wie ein Schatz, den er mit Hingabe schützt.

In den weitläufigen Kornfeldern Kastiliens bewahrt der Dichter Héctor Castrillejo das kulturelle Gedächtnis seines sterbenden Dorfs. In Musik, Poesie und Ritual entsteht dort eine leise, aber kraftvolle Gegenbewegung gegen das Vergessen.

Und Daniel, Optiker im Van, fährt durch leere Landstriche, um Menschen zu helfen, die sonst keinen Zugang zu einem so einfachen Gut wie einer Brille hätten.

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