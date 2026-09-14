Dokumentation
Über Österreich - Juwele des Landes
Österreich von oben - Filmemacher Georg Riha präsentiert die Natur- und Kulturlandschaften der Alpenrepublik aus der Vogelperspektive und entdeckt dabei die "Juwele des Landes".
- Produktionsland und -jahr:
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- Datum:
- Sendetermin
- 25.10.2026
- 12:35 - 13:30 Uhr
- Verfügbar in
- D / CH / A
Im Film werden auch historische Bauten und unbekanntere Gegenden umkreist und in verschiedenen Jahreszeiten und Wetter- sowie Lichtstimmungen in Szene gesetzt: von der Wachau bis zum Großglockner, von Hallstatt bis Schönbrunn.
Eine Hommage an sein Heimatland wollte der preisgekrönte, österreichische Filmemacher Georg Riha mit "Über Österreich - Juwele des Landes" erschaffen, eine filmische Vermessung Österreichs aus der Vogelperspektive. Der studierte Kameramann, Jahrgang 1951, gründete noch während des Studiums an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien eine Foto- und Werbeagentur.
Bereits Anfang der 1980er Jahre spezialisierte er sich auf Flugfotografie und war maßgeblich an technischen Innovationen wie der CAMCAT, einer Seilkamera, die Kamerafahrten in unwegsamem Gelände ermöglicht, beteiligt. Mithilfe eines Helium-Zeppelins, ebenfalls eine eigene Entwicklung, gelangen ihm absolut ruhige Filmaufnahmen von Berggipfeln oder Kirchtürmen - zu einer Zeit, als Drohnen noch eine abstrakte Zukunftsvision waren.
In der Dokumentation "Über Österreich" lädt Georg Riha das Publikum zu einem Perspektiv-Wechsel ein, zu einer im wahrsten Sinn des Wortes "überirdischen" Reise vom Neusiedler See (Bild ganz oben) zum Bodensee und vom Weinviertel in die Kärntner Bergwelt. So kann aus Altbekanntem plötzlich spannend Neues werden und aus großer Höhe offenbart sich so manches bislang unentdeckte Detail.
Rihas Kamera umkreist Natur- und Kulturlandschaften wie ein Adler, historische Bauwerke und unbekanntere Gegenden werden in verschiedenen Jahreszeiten und Wetter- sowie Lichtstimmungen in Szene gesetzt. Aus hunderten Einzelszenen - Miniaturen von kaum zwei Minuten Länge - mit Motiven aus ganz Österreich ist ein faszinierendes Panorama entstanden, so vielfältig wie das Land.
Formal folgt der Film einem Tag: Der Großglockner, mit 3798 Metern der höchste Berg Österreichs, erstrahlt im sanften, rosa Morgenlicht.
Die barocke Schlossanlage Schönbrunn, UNESCO Weltkulturerbe, präsentiert sich im hochsommerlichen Sonnenschein. Auf dem "großen Ahornboden" auf 1200 Meter Seehöhe wachsen rund 2000 Bergahornbäume, umringt von den schroffen Felswänden des Karwendelgebirges. Im Tiroler Außerfern besitzt der Lech noch den Charakter eines Wildflusses mit ausgedehnten Schotterbänken. Dürnstein in der Wachau und die Mozartstadt Salzburg präsentieren sich in magischer Winterstimmung.
Die hereinbrechende Nacht über der Donaumetropole Wien beschließt die filmische Reise quer durch Österreich. In einer seiner letzten Arbeiten interpretiert der Ende Mai 2023 verstorbene, österreichische Kammerschauspieler Peter Simonischek als Erzähler die Texte von Schriftstellerin Felicitas Freise, die Hintergrundwissen zu den einzelnen Schauplätzen bieten.
Zeitgenössische österreichische Komponist:innen - von arrivierten wie Johanna Doderer und Karlheinz Essl, über Roland Guggenbichler bis hin zu jungen, aufstrebenden Künstler:innen - geben den Szenen ihren musikalischen Rahmen, der von Moderner Musik bis Hardrock reicht.
Ein Film von Georg Riha.