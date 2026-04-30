Dokumentation
Traumziele Südostasiens (3/4)
Von Sumatra im Westen des indonesischen Archipels geht die Reise nach Singapur und Malaysia – mit Einblicken in letzte naturbelassene Regenwälder und den Großstadtdschungel moderner Metropolen.
- Produktionsland und -jahr:
- Australien 2023
- Datum:
- Verfügbar in
- D / CH / A
- Verfügbar bis:
- bis 31.10.2026
In Singapur und der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur leben Menschen verschiedenster Religionen und Kulturen friedlich nebeneinander. Auch ein Teil der Insel Borneo gehört zu Malaysia. Dort liegt der 4095 Meter hohe Kinabalu im Zentrum einer imposanten Bergwelt.
Südostasiens bedrohte Schätze
Sumatras Lage direkt am Pazifischen Feuerring macht sich durch zahlreiche aktive und ruhende Vulkane bemerkbar, aber auch durch gefährliche Erdbeben und Tsunamis. Vom einstigen dichten Regenwald der Insel Sumatra sind nur noch Reste übrig – darunter Schutzgebiete für die letzten Sumatra-Tiger und -Elefanten sowie für zwei stark bedrohte Arten der Orang-Utans.
Südostasien ist voller Naturschätze und kultureller Vielfalt. Die Reihe "Traumziele Südostasiens" führt zu Vulkanen und Tempeln, in moderne Metropolen und zu Korallenriffen quer durch eine faszinierende Region der Erde.